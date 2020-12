Liverpool - Mohamed Salah ouvre la porte au Real et au Barça

L'attaquant star de Liverpool ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Une chose est sûre, il ne ferme pas la porte à un départ futur vers la Liga.

La star de , Mohamed Salah, a refusé d'exclure un transfert vers les grands noms de de la , le ou Barcelone. Révélation depuis qu'il a rejoint Liverpool en provenance de la en 2017, l'ancien de l' a notamment mené Liverpool à la gloire en comme en .

Les exploits de l'international égyptien ne sont pas passés inaperçus à Anfield au milieu des spéculations le liant aux géants espagnols de Madrid et Barcelone. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait exclure un transfert vers l'un de ces deux clubs, Salah a déclaré à Diario AS : "Je pense que Madrid et Barcelone sont deux grands clubs".

"Tout est entre les mains du club"

"Qui sait ce qui va se passer dans le futur ? Mais en ce moment je me concentre sur la victoire de nouveau en Premier League et en Ligue des champions avec Liverpool", a ensuite ajouté l'ailier, qui ne sait pas combien de temps il restera dans l'équipe entraînée par Jürgen Klopp. "C'est une question difficile, mais pour le moment, je peux dire que tout est entre les mains du club. Bien sûr, je veux battre des records ici et, je le répète, tous les records du club, mais tout est entre les mains du club", a-t-il lancé.

Salah a marqué 11 buts en Premier League pour le champion en titre cette saison, le dernier sur une frappe déviée lors de la victoire 2-1 contre les rivaux de en milieu de semaine. Le joueur de 28 ans en a marqué 14 toutes compétitions confondues, alors que Liverpool se prépare à défier , ce samedi (13h30).

En 21 matches de Premier League en décembre, Salah a marqué 17 buts et en a délivré neuf passes décisives, étant décisif toutes les 66 minutes. C'est son meilleur ratio d'implication de buts sur un mois, selon Opta. S'il aime briller avant les fêtes, Mohamed Salah a surtout envie de succès collectifs, lui qui rêve de gagner d'autres titres.

"Je voudrais battre tous les records du club, ce serait bien. Mais oui, c'est comme je l'ai dit, l'équipe vient en premier, avant tout record. Mais battre des records et gagner des matchs, c'est bien aussi. Je pense qu'il est un peu tôt pour dire que Liverpool est le favori, mais oui, nous nous débrouillons bien comme les autres équipes. J'espère que nous avons les meilleures chances de gagner", a enfin déclaré l'Egyptien. À la lutte avec les Spurs en tête de la Premier League, les Reds sont effectivement bien placés !