Liverpool, Mané : "Si on n'est pas champion, je l'accepterai"

L'attaquant sénégalais espère pouvoir être sacré champion d'Angleterre, mais est prêt à renoncer au titre si la saison ne reprend pas.

Si la saison n'avait pas été interrompue, serait très probablement déjà champion d' à l'heure actuelle. Les Reds disposent de vingt-cinq points d'avance sur , deuxième du championnat, et n'ont besoin que de six points pour décrocher le Graal faisant défaut aux Reds depuis trente ans. Mais l'interruption de la saison a compromis ce titre, surtout si la saison ne reprend pas et est annulée, ce qui serait une terrible désillusion pour Liverpool et ses supporters.

Dans une interview accordée à TalkSport, Sadio Mané a donné son point de vue sur la suite de la saison de la et surtout sur la possibilité de voir Liverpool privé d'un titre qui lui tend les bras si jamais la saison ne reprend pas du tout : "Je ne me sens pas encore champion. J’aime mon métier, j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matches et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais".

"On espérera gagner l'an prochain"

"Vu la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ça été difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain", a ajouté l'international sénégalais.

De son côté, Alexander Ceferin, président de l'UEFA, a confessé dans une interview accordée au journal slovène Ekipa qu'il ne voit pas Liverpool ne pas être récompensé pour sa belle saison : "Liverpool obtiendra le titre, d'une manière ou de l'autre. Je ne vois pas comment Liverpool pourrait être laissé sans titre. Si la Premier League reprend, Liverpool va assurément être champion. Théoriquement ce n'est pas encore fini, mais ils sont sur le point de le faire".

"Alors si jamais le jeu ne reprend pas, nous devons trouver un moyen de fixer les résultats, d'attribuer des titres de champion. Et encore une fois, je n'imagine pas un scénario dans lequel le champion d'Angleterre ne serait pas Liverpool (...) Je comprends que les fans seraient tristes si le titre était remis dans un stade vide ou même dans les bureaux de la Ligue, mais l'essentiel est qu'ils obtiennent le trophée", a ajouté le président de l'UEFA.