Coronavirus : Ceferin ne laissera pas Liverpool sans le titre de Premier League

Le président de l'UEFA a fait la promesse que Liverpool serait couronné champion d'Angleterre, même si la compétition ne peut aller à son terme.

est maudit. Voici ce que de nombreux supporters et observateurs du football mondial ont pensé suite à l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus. Six points manquent aux Reds pour assurer un titre de champion d' qui fait défaut au club de la Mersey depuis trente ans. Et tout cela pourrait être réduit à néant si jamais la ne reprend pas et qu'une saison blanche est décrétée. Une situation qui déplaît fortement à Alexander Ceferin, qui veut récompenser coûte que coûte l'équipe de Jürgen Klopp, même si la saison ne va pas à son terme, comme il l'a avoué dans une interview accordée au journal slovène Ekipa.

"Liverpool obtiendra le titre, d'une manière ou de l'autre. Je ne vois pas comment Liverpool pourrait être laissé sans titre. Si la Premier League reprend, Liverpool va assurément être champion. Théoriquement ce n'est pas encore fini, mais ils sont sur le point de le faire. Alors si jamais le jeu ne reprend pas, nous devons trouver un moyen de fixer les résultats, d'attribuer des titres de champion", a martelé le président de l'UEFA.

"L'essentiel est que Liverpool obtienne le trophée"

Alexander Ceferin est toutefois conscient que Liverpool pourrait ne pas être en mesure de fêter son titre avec ses supporters : "Et encore une fois, je n'imagine pas un scénario dans lequel le champion d'Angleterre ne serait pas Liverpool (...) Je comprends que les fans seraient tristes si le titre était remis dans un stade vide ou même dans les bureaux de la Ligue, mais l'essentiel est qu'ils obtiennent le trophée".

Pour rappel, ce week-end, le président de l'UEFA a fixé une date butoir pour que les compétitions arrivent à leur terme dans une interview accordée à la chaîne allemande DZF : "Le 3 août, tout doit être terminé, tant pour la Ligue des Champions que pour la . Juillet et août me paraissent être une période favorable pour achever nos compétitions européennes. En revanche, finir ces deux compétitions en septembre et en octobre serait indéniablement trop tard. Des matches à huis clos ou avec des supporters, ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est toujours mieux à huis clos et devant la télévision que rien du tout. C'est ce que veulent les gens, cela leur apporterait dans cette période compliquée une énergie positive".

En ce qui concerne plus précisement Liverpool, le débat fait rage en Angleterre depuis plusieurs semaines sur la suite à donner à la saison si jamais elle ne peut pas reprendre son cours normalement. Certains optent pour une saison blanche qui verrait les Reds pénalisés et ne pas être champions d'Angleterre tandis que d'autres militent pour que Liverpool soit tout de même récompensé au vu de son avance plus que conséquente au classement. Un scénario pour lequel est favorable le président de l'UEFA.