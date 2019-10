Liverpool, Mané revient sur son altercation avec Salah

L'international sénégalais est revenu sur sa frustration envers Mohamed Salah contre Burnley. Il a également encensé Roberto Firmino.

Sadio Mané fait les beaux jours de depuis deux saisons. L'international sénégalais forme un trio d'attaque irrésistible en compagnie de Mohamed Salah et Roberto Firmino, les grands artisans de la victoire en des Reds l'an dernier. Mais parfois, malgré leur très bonne entente, il y a des conflits. Face à , Sadio Mané avait laissé éclaté sa rage, aux yeux de tous, envers l'Egyptien qui ne lui avait pas donné le ballon alors qu'il était seul face au but. Dans une interview accordée à Canal Plus, il est revenu sur cet épisode.

"L'altercation avec Mohamed Salah ? D'abord, je crois que c'était une action qui a vraiment fait le tour du monde (rires). J'étais frustré donc pour moi c'était un peu trop, je le lui ai dit sur le terrain et je l'ai aussi dit en sortant du terrain. J'étais tellement frustré et c'est quelque chose qui est sorti naturellement. Mo Salah c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Bien sûr avec mes coéquipiers on a de très bonnes relations et je peux vous dire c'était la première fois qu'on se chamaillait. Même lui après il était surpris. Il m'a dit : "Mais pourquoi tu t'énerves". Je lui ai dit que j'étais frustré. Ensuite on a parlé, et on a mis les choses au clair", a indiqué le Sénégalais.

Sadio Mané a encensé son autre coéquipier en attaque : "Roberto Firmino est toujours souriant. Il est dans son coin, très très calme. Il garde son énergie pour le terrain. C'est celui qui se sacrifie le plus dans l'équipe. Ce n'est pas évident de voir un attaquant de telle qualité qui se sacrifie, c'est la première fois dans ma vie que je vois un joueur comme cela faire ça. Pour moi, c’est l’un des meilleurs au monde. Je n’ai jamais vu un attaquant comme lui dans ma carrière".

"Mon premier but, un jour inoubliable"

L'ailier de Liverpool a évoqué son plus beau but avec les Reds et sa relation avec Jürgen Klopp : "C'est sûr, me réussit bien. Mon premier but contre Arsenal, c'est mon préféré en tout cas, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est mon préféré. C'était mon premier match officiel avec Liverpool, c'était vraiment un jour inoubliable pour moi. Je me rappelle vraiment de ce jour, de l'attente quand tu signes dans un grand club, ça parlait beaucoup de moi et il fallait marquer ce but".

"Pas forcément un aussi beau but, mais il fallait marquer un but. Jürgen Klopp qui me connaissait vraiment, il savait que j'avais besoin de ce but là pour me lancer et donc quand j'ai marqué ce but-là il était le plus heureux. C'est un coach avec lequel je parle beaucoup. C'est celui avec lequel je parle le plus. Je me confie à lui sur tous les plans. Sur la vie, sur le football, c'est aussi pourquoi ce but contre Arsenal était important", a conclu Sadio Mané.

L'international sénégalais a confessé qu'un de ses compatriotes l'a inspiré et lui a donné envie de porter le maillot des Reds : "Oui c'est vrai que El Hadji Diouf m'a donné envie de venir ici. J’étais encore au village quand El Hadji jouait à Liverpool, j'étais encore chez mes parents et je le regardais jouer. C’est l'un des joueurs qui m’a donné envie de devenir footballeur professionnel. C'est l'un de mes joueurs préféré".