Liverpool - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un grand choc du championnat anglais se joue ce dimanche. Il oppose le leader du championnat, Liverpool, à son dauphin, Manchester City.

Le match le plus attendu de la saison en Premier League se dispute dimanche soir à Anfield. Liverpool, 1er au classement, défie son poursuivant direct, Manchester City. A 11 journées de la fin, la bataille promet d’être décisive pour le titre.

Un match à quitte ou double

C’est donc « un match à six points » qui va se tenir sur les bords de la Mersey. Les Reds, qui scrutent le sommet depuis plusieurs semaines, auront l’occasion de conforter leur place. Ou alors, c’est Man City qui pourrait faire la bonne opération en passant devant son rival au classement. Quel que soit le dénouement, on peut imaginer que le vainqueur fera une très belle opération en vue de la course au titre.

Ces derniers jours, Pep Guardiola a laissé exprimer sa frustration par rapport au traitement qu’est réservé au Liverpool de Klopp. Pour lui, il y a un décalage entre la sympathie que suscitent les deux clubs auprès des observateurs. En d’autres termes, il reproche aux Anglais d’être un peu trop en faveur des Reds. Mais, c’est aussi ce qui permet aux siens de se surpasser et se maintenir en tête. Et dimanche, cela constituera aussi un surplus de motivation pur ses troupes.

Liverpool a le vent en poupe

City devra quand même se méfier d’une équipe de Liverpool qui est en grande forme en ce moment. L'anéantissement du Sparta Prague en Ligue Europa a marqué la septième victoire consécutive de Liverpool, toutes compétitions confondues, depuis la défaite 3-1 face à Arsenal le mois dernier. Les Reds affichent une série identique à domicile, où ils n'ont plus connu la défaite depuis 29 matches consécutifs. C’est-dire depuis leur faux pas contre le Real Madrid en Ligue des champions, il y a 13 mois.

Notons aussi que les Merseysiders n'ont été battus que lors d'un seul de leurs 20 derniers matches de Premier League à domicile contre les Citizens, et cette défaite 4-1 en février 2021 s'est produite dans un stade vide, à l’occasion de la période du Covid.

Horaire et lieu du match

28e journée de Premier League

Dimanche 10 mars, à 16h45

Stade Anfield, Liverpool

Liverpool – Manchester City

Les compos probables de Liverpool – Manchester City

Liverpool : Kelleher; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz.

Manchester City : Ederson; Walker, Dias, Stones, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Alvarez.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Manchester City

La rencontre entre Liverpool et Manchester City sera à suivre ce dimanche à partir de 16h45 sur la chaine Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.