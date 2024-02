Liverpool - Luton Town : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Liverpool et Luton Town s’affrontent, mercredi soir, à l’occasion de la 26e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League aborde sa 26e journée dès ce mercredi. En raison de sa finale en League Cup contre Chelsea, Liverpool accueille Luton Town plus tôt pour lancer le 26e acte du championnat anglais, ce mercredi. Anfield servira de cadre à ce match d’ouverture de la 26e journée. Un match déséquilibré sur papier vu le classement des deux formations.

Liverpool – Luton Town, les Hatters veulent quitter la zone rouge

En très grande forme cette saison, les Reds sont intraitables depuis. Les hommes de Jürgen Klopp, leaders de la Premier League avec 57 unités au compteur, veulent confirmer face à Luton Town pour temporairement creuser avec les Gunners d’Arsenal (2e, 55 points). Battus par Arsenal (3-1), les Reds se sont relancés en s’offrant Burnley (3-1) lors de la récente journée. Le but est de battre Luton Town ce mercredi pour se mettre en confiance avant la finale en League Cup contre les Blues de Chelsea, dimanche.

De l’autre côté, Luton Town, en grande difficulté en championnat, tentera la lourde mission de déjouer les pronostics en essayant de se défaire du leader de la Premier League. Battus par Sheffield United (1-3) et Manchester United (1-2) lors de leurs deux dernières sorties, les hommes encadrés par Rob Edwards envisagent de se relancer. Actuellement, les Hatters sont 18es au classement avec 20 points à égalité d’Everton (17e). Le but est de surprendre les Reds pour provisoirement quitter la zone rouge.

Horaire et lieu du match

Liverpool – Luton Town

26e journée de Premier League

Lieu : Anfield

A 20h30 française

Les compos probables du match Liverpool - Luton Town

Liverpool : Kelleher – Bradley, Konaté, Van Djik, Robertson – Mac Allister, Endo, Gravenberch – Salah, Gakpo, Diaz

Luton Town : Kaminski – Mengi, Osho, Bell, Ogden, Doughty – Lokonga, Barkley – Morris, Woodrow, Chong

Sur quelle chaîne suivre le match Liverpool - Luton Town

La rencontre entre Liverpool et Luton Town sera à suivre ce mercredi 21 février 2024 à partir de 20h30 sur Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.