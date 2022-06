Liverpool : Les drôles de déclarations de Mané sur son avenir

L'attaquant a clairement laissé entendre qu'il allait quitter les Reds cet été, affirmant que c'était ce que voulaient la majorité des Sénégalais.

Sadio Mané a affirmé qu'il fera ce que "60 à 70%" des Sénégalais veulent qu'il fasse, c'est-à-dire apparemment quitter Liverpool.

S'exprimant lors d'une conférence de presse avant le match de qualification du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations contre le Bénin, Mané a fait des remarques qui vont probablement inquiéter les fans des Reds, qui craignent de perdre l'un de leurs attaquants vedettes.

Comme l'a révélé GOAL, Mané est prêt à informer l'équipe de Jurgen Klopp de son désir de partir cet été, les champions de Bundesliga, le Bayern Munich, étant en tête de la course pour le recruter.

Qu'a dit Mane lors de la conférence de presse du Sénégal ?

En réponse à une question qui demandait l'avis de Mané sur un sondage qui avait été lancé sur son avenir, l'ancien ailier de Southampton a déclaré : "Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires.

"N'y a-t-il pas entre 60 et 70 % des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool ?

"Je ferai ce qu'ils veulent. Nous verrons bientôt ! Ne soyez pas pressés parce que nous verrons cela ensemble."

GOAL a rapporté le 29 mai que Mane est prêt à informer Liverpool qu'il souhaite quitter le club et qu'il ne renouvellera pas son contrat à Anfield, qui expire en 2023.

Le joueur de 30 ans est prêt à relever un nouveau défi après avoir passé les six dernières années sur le bord de la Mersey, et avait laissé entendre avant la finale de la Ligue des champions qu'une annonce sur son avenir était imminente.

Si Mané venait à quitter Liverpool, la nouvelle serait un coup dur pour les fans des Reds, qui ne savent pas si Mohamed Salah - également en fin de contrat en 2023 - restera au-delà de la fin de la saison prochaine.

Mané rejoindra-t-il le Bayern Munich ?

Le Bayern Munich est en pole position pour le faire signer, les sources des Reds ayant insisté sur le fait que le prix devrait être bien supérieur à 30 millions d'euros.

A ce stade, aucune offre formelle n'a été faite par les champions de Bundesliga, mais les commentaires de Mané pourraient inciter les hommes de Julian Nagelsmann à entamer des discussions avec les Merseysiders.

Liverpool voudrait avoir un remplaçant avant de permettre à Mane de partir, le joueur de 30 ans, qui a marqué 120 buts en 269 matchs pour les Reds depuis 2016, ayant joué un rôle central dans le succès du club ces dernières années.

La star sénégalaise a été, et reste, l'un des hommes clés de Klopp, et son mélange unique d'habileté, d'athlétisme et de détermination sera pratiquement impossible à remplacer, du moins directement.

La façon dont ils géreront le départ de Mané sera énorme. Les sources des Reds insistent sur le fait qu'il ne sera pas autorisé à partir tant qu'un remplaçant n'aura pas été trouvé, mais comment trouver quelqu'un comme lui, un joueur qui a réalisé des performances de classe mondiale sur le flanc droit, sur la gauche et en tant qu'attaquant axial ?

C'est le défi que doivent relever Julian Ward, le directeur sportif qui remplacera officiellement Michael Edwards le mois prochain, et son équipe de recrutement.

Ils ont déjà déniché des perles - Mané en était une, tout comme Salah et Roberto Firmino, tandis que plus récemment ils ont eu du succès avec Diogo Jota et Luis Diaz - et ils devront répéter l'exploit cet été.