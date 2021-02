Liverpool - Leipzig pourrait se disputer sur terrain neutre

Le match retour entre Liverpool et Leipzig en 8e de C1 pourrait avoir lieu sur terrain neutre.

Liverpool pourrait être contraint de jouer le match «à domicile» de son 8e de finale de Ligue des champions contre le RB Leipzig sur terrain neutre.

Les Reds sont déjà prêts à se rendre à Budapest pour le match à l'extérieur de mardi, après que les autorités fédérales du pays leur ont refusé l'entrée en Allemagne. Et maintenant, il semble de plus en plus probable que le match retour, prévu le 10 mars à Anfield, devra également être déplacé. Le gouvernement allemand ayant informé Leipzig qu'il devrait mettre l'équipe en quarantaine à son retour au milieu en raison des inquiétudes concernant les nouvelles souches de coronavirus qui se sont répandues au Royaume-Uni.

Un communiqué publié par l'UEFA a déclaré: "L'UEFA est en contact avec les clubs respectifs, l'association anglaise de football et l'association allemande de football."

Lors de l'annonce du changement de lieu pour le match aller, il a déclaré: "L'UEFA peut confirmer que les huitièmes de finale aller de l'UEFA Champions League entre Leipzig et Liverpool auront désormais lieu à la Puskas Arena de Budapest. La date du match (16 Février 2021) et l'heure du coup d'envoi (21h00 CET) resteront les mêmes. L'UEFA tient à remercier Leipzig et Liverpool pour leur coopération et leur aide étroites dans la recherche d'une solution au problème en question, ainsi que la Fédération hongroise de football pour son soutien et son aval pour accueillir le match en question."

L'article continue ci-dessous

Liverpool étudie les différentes options

Des sources proches de Liverpool ont déclaré que le club envisage déjà d'autres lieux, bien que les conseils de quarantaine du gouvernement allemand se réunira le 5 mars prochain, cinq jours seulement avant le début du match. Si le gouvernement assouplissait les restrictions, Leipzig pourrait voyager et disputer le match normalement, mais cela semble peu probable à ce stade.

Un certain nombre de matches en Ligue des champions et en Ligue Europa ont été affectés par l'incertitude et les restrictions persistantes entourant Covid-19. En Ligue des champions, le match aller de Chelsea contre l'Atletico Madrid se jouera désormais à l'Arena Nationala de Bucarest le 23 février, tandis que le match aller de Manchester City contre le Borussia Monchengladbach le 24 février aura lieu, comme celui de Liverpool la semaine précédente, à Budapest. .

En Ligue Europa, l'opposition des 16es de finale entre Arsenal contre Benfica se jouera désormais au Stadio Olimpico de Rome, et Manchester United affrontera la Real Sociedad au Juventus Stadium de Turin. Le voyage de Hoffenheim au côté norvégien de Molde a également été déplacé et aura désormais lieu à l’Estadio de la Ceramica à Villarreal.