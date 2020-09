Liverpool - Leeds United (4-3), les Reds échappent au piège des Whites

Le champion d’Angleterre a eu fort à faire contre le promu. Mais il l’a finalement emporté grâce à un triplé de Salah.

a été proche de se faire accrocher d’entrée, ce samedi en ouverture de la . Les champions d’ en titre ont vu rétorquer à trois de leurs buts. Ils se dirigeaient vers match nul, qui aurait été tout sauf scandaleux, mais ils ont su, au final, forcer la décision. Mohamed Salah leur a offert les trois points mis en jeu, avec trois réalisations réussies, dont deux sur pénalty.

Un Leeds à réaction

Annoncée comme plaisante, cette affiche l’a bien été, et en particulier durant la première demi-heure du match. Cinq buts ont été marqués durant cette période. Le résultat d’un bras de fer totalement décousu, et où les deux équipes ont clairement donné la priorité à l’attaque et à la prise d’initiative. Un superbe spectacle et qui n’a donné lien qu’à un seul regret, celui de ne pas voir de spectateurs dans les travées d’Anfield.

Les locaux ont été les premiers à frapper par l’intermédiaire de Mohamed Salah sur pénalty (1-0). Une avance annulée huit minutes après par l’excellent Jack Harrison (12e). Touchés dans leur orgueil, les hommes de Klopp ont vite réagi. Virigil Van Dijk signait le but de 2-1 en reprenant avec succès un corner. Là aussi, Leeds a pu vite rétorquer. Les Peacocks ont profité d’une mauvaise intervention de…Van Dijk pour tromper Alisson pour la seconde fois. La joie des visiteurs a cependant été brève, vu que dès la 33e Salah redonnait l’avantage aux siens d’une puissante mine en pleine lucarne.

La rentrée ratée de Rodrigo

Le résultat de 3-2 est resté de mise pendant un long moment, et on pensait les différents acteurs de ce match partis pour terminer la partie aussi fort qu’ils ne l’ont commencée. Ce n’était qu’une simple impression, vu que les dernières minutes de la rencontre ont débouché sur deux autres buts. A la 66e, l’Allemand Klich rétablissait la parité pour Leeds, avant que Salah ne signe l'ultime geste victorieux de la soirée. L’Egyptien a transformé avec succès un pénalty provoqué par Rodrigo. L’Espagnol ne gardera pas un très bon souvenir de ses premiers pas avec l’équipe de Bielsa.

Au final, et bien que sérieusement chahuté, Liverpool a donc su assurer l’essentiel en l’emportant 3 à 2. Leeds, de son côté, peut avoir des regrets. Même s’ils ont montré un bon visage, les promus ont de quoi être frustrés en repartant bredouille chez eux. Les spectateurs neutres ne manqueront cependant pas de les remercier pour la très belle partition livrée et ce match riche en temps forts.