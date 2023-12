Liverpool : Le message cinglant de Salah à ses coéquipiers

L’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah a envoyé un message à ses coéquipiers quelques heures après le nul contre Arsenal.

Mohamed Salah va manquer à Liverpool dans les prochains jours. L’Egyptien doit quitter l’Angleterre pour rejoindre l’Egypte dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais avant son départ en janvier, le Pharaon a tenu à laisser un message à ses coéquipiers.

Liverpool inconstant en Premier League

Deuxième de Premier League, Liverpool (39pts) a concédé un nul contre le leader, Arsenal (40pts), samedi dernier lors de la 18e journée du championnat anglais (1-1). Si le résultat n’a encore aucune incidence sur leur position au classement, les Reds ont manqué l’occasion de prendre la tête de la Premier League dans un match qu’ils ont dominé en grande partie. En plus, c’est le deuxième match nul de Liverpool en autant de rencontres après celui face à Manchester United lors de la 17e journée (0-0). Et, ces résultats pourront compter au terme de la saison dans la lutte pour le titre. Ce que Mohamed Salah a tenu à rappeler à ses coéquipiers.

Mohamed Salah motive ses coéquipiers

Meilleur buteur de Liverpool en Premier League cette saison, Mohamed Salah a sauvé les Reds d’une défaite en égalisant face à Arsenal. Toutefois, les hommes de Jurgen Klopp vont devoir faire sans leur meilleur joueur pour environs un mois. Pour le moment, Liverpool ne donne pas l’air d’être capable de se débrouiller sans le Pharaon. Avant de partir pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, l’Egyptien a laissé un message à ses coéquipiers. Mohamed Salah a rappelé l’enjeu de cette saison et a exhorté son équipe à être plus constant dans les victoires. « Nous savons que nous ne pouvons pas continuer à perdre des points comme celui-ci et nous continuerons à nous battre pour faire mieux », a écrit l’ancien joueur de la Roma sur ses réseaux sociaux à quelques heures du réveillon de Noël.