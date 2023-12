Liverpool – Arsenal : Pas de vainqueur entre les Reds et les Gunners (1-1)

Liverpool et Arsenal s’affrontaient samedi dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Score final, 1-1.

Liverpool était aux prises avec Arsenal samedi lors de la 18e journée de Premier League. Dans ce choc au sommet du championnat anglais, le leader, Arsenal et son dauphin, Liverpool n’ont pas pu se départager et se quittent dos à dos.

Une première mi-temps très intense

Le match a commencé avec une forte intensité et il n’en a pas fallu longtemps pour le premier but. Sur un corner de Martin Odegaard, Gabriel s’élevait haut plus que tout le monde et trompait Alisson (0-1, 4e). Liverpool est dominé dans le premier quart d’heure mais s’est vite repris. Les deux équipes se donnaient alors coup pour coup avec des Gunners à la recherche du break et les Reds, en quête d’égalisation. Mohamed Salah (14e) et Martin Odegaard (20e) ont manqué de donner le sourire à leurs équipes respectives. Toutefois, Liverpool ne pouvait pas attendre l’égalisation encore longtemps. A la 29e, Mohamed Salah, lancé par Alexander-Arnold, déposait Zinchenko et s’en alla fusiller David Raya, qui ne pouvait rien faire pour éviter le but de l’Egyptien (1-1, 29pts). Le jeu a poursuivi son cours avec des occasions de part et d’autre mais aucun autre but n’a été marqué avant la pause.

Arsenal et Liverpool calent face au but

En seconde période, Liverpool est revenu encore plus dangereux. Les Reds ont pris l’ascendant sur le jeu et ont carrément assiégé le camp des Gunners. Toutefois, les buts n’ont pas suivi cette forte domination des Reds. Joe Gomez illustrait bien ce manque de réalisme des Merseysiders avec une tentative qui frôlait le poteau gauche de Raya (54e). Les Gunners sont finalement réveillés par un tir de Zinchenko qui s’est envolé dans les tribunes à la 60e. Arsenal a repris de la confiance et commençait à s’offrir des situations dangereuses. Mais cela n’inquiétait guère les Reds qui se procuraient d’autres occasions par l’entremise de Harvey Elliot (71e) et Alexander-Arnold (73e) qui trouvaient tous les deux, le poteau de David Raya. Le match a pris fin finalement sur ce score nul entre les deux équipes. Arsenal (1er, 40 pts) garde toujours la tête de la Premier League suivi par son adversaire du jour, Liverpool (2e, 39pts).