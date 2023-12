Liverpool – Man Utd : Reds et Red Devils se neutralisent (0-0)

Liverpool et Manchester United s’affrontaient dimanche dans le cadre de la 17e journée de Premier League. Score final, 0-0.

Liverpool accueillait Manchester United dimanche pour le compte de la 17e journée de Premier League. Le choc entre les deux cadors s’est soldé par un score nul et vierge en dépit de la pléthore d’occasions trouvées par les deux équipes.

Liverpool en manque de réussite

Le match a démarré avec une très forte intensité des Reds qui ne donnaient aucun répit aux Red Devils. Liverpool s’est procuré les meilleures occasions dans le premier quart d’heure mais les hommes de Jürgen Klopp étaient en manque de réussite. D’abord Szoboszlai (11e) et ensuite Salah (18e) ne trouvaient pas le cadre sur leurs tentatives respectives. Forcé de rester derrière par le pressing de Liverpool, Manchester United a réussi enfin à sortir de sa moitié de terrain après les 20 premières minutes. Mais cela n’a pas duré longtemps puisque les Reds reprenaient rapidement le ballon des pieds des Red Devils. Le score à la mi-temps sera de 0-0 malgré les multiples tentatives de Liverpool.

Une fin de match à suspens

La seconde période a commencé sur les mêmes bases que la première avec des Reds encore plus dangereux. Les occasions seront encore plus nettes mais les Merseysiders faisaient toujours face à leur manque d’efficacité. Les Red Devils ont trouvé ensuite le moyen de sortir de leur camp et de s’offrir des occasions à leur tour. La plus grosse était celle de Højlund mais le Danois butait par deux fois sur Alisson (68e). Liverpool est devenu encore plus dangereux et assiégeait totalement le camp des Red Devils. Curtis Jones est allé également de sa frappe mais le jeune anglais a trouvé André Onana sur la trajectoire (81e). C’était ensuite le tour de Cody Gakpo de s’illustrer mais sa tête, suite à un coup franc d’Alexander-Arnold, passait au-dessus des buts d’Onana (90+2). Man Utd s’offrait une dernière chance dans la foulée mais Alisson, peu sollicité ce soir, veillait au grain. Le match a pris fin sans aucun but ne soit marqué. Liverpool (2e, 38pts) manque l’occasion de reprendre le fauteuil de leader tandis que Manchester United (7e, 28ts) gagne une place au classement.