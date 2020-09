OFFICIEL – Alphonse Areola prêté à Fulham par le PSG

Prêté la saison dernière au Real Madrid par le PSG, le portier français va découvrir la Premier League avec le promu.

Champion d’ avec le , Alphonse Areola savait que son séjour dans la capitale espagnole ne durerait pas plus qu’une saison. Prêté par le PSG dans le cadre de l’arrivée de Keylor Navas, le portier français a fait son retour dans son club formateur durant l’été.

Mais, il savait très bien que son avenir ne se situait plus dans la capitale, Sergio Rico ayant été engagé à plein temps pour le rôle de doublure.

Il fallait donc au champion du monde 2018 un nouveau point de chute afin d’en finir avec le temps perdu. A 27 ans, l’ancien gardien du a vu Mike Maignan lui « voler » le rôle de n°3 chez les Bleus et avec l’Euro dans le viseur, Areola ne pouvait se contenter de cirer encore le banc.

Si Rennes a essayé de l’enrôler face à l’incertitude entourant Edouard Mendy, Areola a finalement choisi de poursuivre sa carrière du côté de Londres.

Pas d’ , de ou de mais bien le promu . Le club londonien a annoncé l’arrivée du gardien français sous la forme d’un prêt avec option d’achat à l’issue de la saison 2020-2021.

"Fulham est ravi d’annoncer l’arrivée en prêt d’Alphonse Areola", peut-on lire sur le communiqué.

"Je suis très heureux que tout soit bouclé. Scott Parker m'a appelé et j'ai eu un bon feeling. Il m'a dit qu'il me désirait vraiment. Fulham est un club historique de Londres et j'ai beaucoup entendu parler du stade.", a quant à lui déclaré le gardien.

Chez les Cottagers, Areola devra batailler avec le Slovaque Marek Rodak, titulaire la saison dernière en Championship.