Liverpool : la très grosse mise au point de Slot sur Salah

La star égyptienne avait été écartée du match de Ligue des Champions remporté mardi face à l'Inter Milan suite à une interview explosive dans laquelle il accusait le club de « l'avoir sacrifié » et affirmait que sa relation avec l'entraîneur des Reds était rompue.

Salah délivre une passe décisive pour son retour très attendu à Liverpool.

Entré en jeu à la 26e minute suite à la blessure de Joe Gomez, Salah a fait sa première apparition depuis ses déclarations incendiaires concernant Liverpool et son entraîneur, Slot, après le match nul 3-3 en Premier League contre Leeds United le week-end dernier.

Le joueur de 33 ans a failli avoir un impact immédiat contre Brighton en lançant Alexis Mac Allister en profondeur, mais l'occasion s'est envolée lorsque le milieu de terrain argentin a choisi de faire une passe plutôt que de tirer.

Cependant, l'ancien ailier de Chelsea et de la Roma, Salah, a finalement délivré une passe décisive lorsque son corner en seconde période a été repris de la tête par Hugo Ekitike, qui avait également ouvert le score pour Liverpool en reprenant de volée une remise de Gomez dès la première minute à Anfield.

La star égyptienne s'est emportée après le match nul contre Leeds.

Remplaçant non utilisé lors du match nul concédé face à Leeds samedi dernier, où Liverpool a gâché deux fois son avantage, Salah a ensuite accordé une interview chargée d'émotion, dans laquelle il a vivement critiqué le club et Slot.

« Je pense qu'il est évident que quelqu'un a voulu me faire porter toute la responsabilité », a déclaré Salah à quelques journalistes après le match. « J'ai dit à plusieurs reprises que j'avais de bonnes relations avec l'entraîneur (Slot), et tout à coup, ce n'est plus le cas.

« Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club. J'ai l'impression que le club m'a lâché. C'est ce que je ressens. » Il me semble évident que quelqu'un voulait me faire porter toute la responsabilité.

Salah était ensuite absent lors de la victoire 1-0 de Liverpool face à l'Inter Milan en Ligue des champions en milieu de semaine, grâce à un penalty décisif de Dominik Szoboszlai à la 88e minute.