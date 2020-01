Liverpool, Klopp se plaint (encore) du calendrier

Le manager des Reds, Jurgen Klopp, a encore déploré la cadence infernale à laquelle sont confrontées les équipes anglaise durant la période hivernale.

L’équipe de va disputer dimanche son 32e de finale de la face à son voisin d’ . Et ce rendez-vous sera son quatrième en l’espace de dix jours. C’est le lot de toutes les équipes d’Outre-Manche et ce n’est pas du goût de Jurgen Klopp.

Ce vendredi, en conférence de presse, le coach allemand a déploré ce calendrier très lourd, et a indiqué que l’excuse du spectacle est devenue caduque et qu’il est temps d’arrêter de tirer la corde et épuiser autant les acteurs. « Combien de matches le jour du Boxing Day ? Il y a probablement quelques individus qui les ont tous regardés en direct, mais je ne crois pas que ça soit bon pour leur vie relationnelle, a-t-il confié. Cela n'est déjà pas bon pour la mienne, et je regarde pourtant beaucoup de football. Ces personnes se disent sans doute qu'ils veulent en avoir pour leur argent. Je ne vois pas les choses comme ça. »

« Il faut que quelqu’un défende les joueurs »

L’entraineur allemand a assuré ensuite qu’il a déjà tout fait pour alerter les hautes instances sur ce sujet, et en particulier les responsables de l’UEFA. « Comme tout dans la vie, la qualité doit l'emporter sur la quantité. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire à l'UEFA personnellement, j'ai lancé des messages à la FIFA, où je ne connais personne, dans des interviews, et je ne pense pas que la , la FA ou la Ligue puissent mettre en doute ce que je pense. Je ne fais pas ça pour moi, mais parce que j'estime que quelqu'un doit s'exprimer pour défendre les joueurs », a tonné Klopp.

Lors du match face aux Toffees, le manager des champions d’Europe devrait à coup sûr faire tourner. Actuellement son équipe est amputée de plusieurs éléments. Jeudi, le Guinéen Naby Keita a rejoint l’infirmerie du club, y retrouvant Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip et Fabinho.