Liverpool, Klopp réagit à la colère de Mané en fin de match

Le manager a minimisé un incident tendu avec son ailier qui a débuté sur le banc ayant eu lieu après la victoire de Liverpool sur Manchester United.

Jürgen Klopp a nié après la rencontre avoir un problème avec Sadio Mané, malgré son affrontement d'après-match avec le Sénégalais qu'il ne considère "pas comme un problème" et l'Allemand a affirmé que les relations entre eux étaient "très bonnes". Le manager de Liverpool a tenté une poignée de main avec l'ailier après une victoire 4-2 sur Manchester United à Old Trafford, mais Sadio Mane a secoué la tête et l'a ignoré.

Sadio Mané a été écarté du onze de départ contre les Red Devils au profit de Diogo Jota, qui a marqué le premier but des Reds de la soirée. Jürgen Klopp a identifié une mauvaise communication et le manque de justification de sa présence sur le banc de touche au coup d'envoi comme la raison de la colère de Sadio Mané; il a dit qu'il n'avait pas correctement informé l'attaquant sénégalais de sa décision de ne pas le mettre dans le onze de départ à l'avance.

"Non, il n'y a pas de problème avec Sadio Mané", a déclaré Jürgen Klopp à BBC Sport. "Hier, j'ai pris une décision tardive à l'entraînement pour débuter avec Diogo Jota. D'habitude, je l'expliquais mais je n'avais pas le temps pour ça. Tout va bien. J'ai changé les choses assez tard à l'entraînement. Mes garçons ont l'habitude d'avoir des explications et je ne l'ai pas fait. Pas le temps, je l'ai oublié, peu importe. Et c'était tout. Tout va bien".

Jota justifie la confiance de Klopp

Le but en talonnade de l'attaquant portugais a remis les Reds sur les bons rails et leur a permis de revenir à 1-1 en première mi-temps. Ce but a constitué un tournant dans la victoire finale de Liverpool. Diogo Jota a raté une occasion importante de tuer définitivement le match en seconde période, frappant le poteau après s'être dégagé de la défense de Manchester United, mais il a néanmoins été très actif et très en vue pour les Reds.

Le résultat était si important pour les Reds que même le spectacle dramatique entre Klopp et Mane ne pouvait l'éclipser. Avec leur victoire, Liverpool a poursuivi sa remontée de fin de saison pour une position en Ligue des champions et n'est plus qu'à quatre points de Chelsea avec un match en moins en Premier League. Il ne leur reste plus que deux matches - contre West Brom et Burnley - pour tenter de surpasser les Blues ou Leicester City, qui sont également à portée de main.

Tout en sachant que Chelsea et Leicester, qui s'affrontent en fin de semaine en finale de la FA Cup, vont jouer l'un contre l'autre d'ici la fin de saison. Autrement dit, si Liverpool remporte l'ensemble de ses rencontres, il a de très fortes chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, ce qui relèverait du miracle au vu de la saison des Reds gâchée par les blessures, mais pour ça, Jürgen Klopp aura besoin de tous ses joueurs disponibles, y compris de Sadio Mané.