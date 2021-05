Manchester United - Liverpool 2-4, Liverpool renverse Manchester United

Ce duel entre les Reds et les Red Devils capital pour une place en Ligue des champions la saison prochaine a livré son verdict.

Liverpool jouait ce jeudi contre Manchester United pour un match capital pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Un match qui n'a pas failli se dérouler surtout. En effet, les supporters locaux ont essayé de bloquer le bus de Liverpool avec leurs véhicules et se sont amassés devant le stade en chantant des chants hostile à la famille Glazer, propriétaire de Manchester United.

Manchester United - Liverpool aura bien lieu ! pic.twitter.com/xBHFDIKWky — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) May 13, 2021

Mais le match a bieu eu lieu finalement. Et la première période a vu un duel de Portugais. Bruno Fernandes ouvrait le score dès la 10e minute. Le maître à jouer de United profitait d'un centre de Wan-Bissaka pour tenter un extérieur du pied droit dévié par Nathaniel Philipps et qui faisait mouche.

C'est le même Phillips qui d'une frappe à la 34e minute, permettait à Diogo Jota d'égaliser. Liverpool allait ensuite prendre l'avantage dans le temps additionnel de la première période grâce à Firmino.

Le Brésilien réussissait une belle tête sur un coup franc signé Alexander-Arnold. 2-1, le score au repos pour des visiteurs assez méritants.

Dès l'entame du second acte, Firmino se signalait encore avec deuxième but personnel. Le Brésilien profitait d'une grosse frappe d'Alexander-Arnold repousée par Henderson pour marquer le but du 3-1.

Les locaux étaient bien sonnés par ce troisième but et tentaient des offensives maladroites pour tenter de revenir dans la partie.

Les Reds, eux, avaient des occasions franches, comme cette frappe sur le poteau de Jota à l'heure de jeu. À 20 minutes de la fin, Rashford réduisait le score pour MU après une combinaison avec Cavani.

Un but de Salah en toute fin de match portait le score à 4-2 pour les Reds dans cette partie. Le score final. Performance pleine de personnalité de Liverpool chez son rival.