Liverpool : Klopp prend la défense de Salah

Jurgen Klopp a défendu Mohamed Salah et a déclaré que Liverpool l'autoriserait "à 100 %" à jouer la finale de la CAN s'il est apte

L'attaquant de 31 ans espérait jouer un rôle important pour son pays après avoir participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a cependant été contraint de renoncer au match contre le Ghana en raison d'une douleur aux ischio-jambiers. Après avoir souffert d'un rare problème de condition physique, la décision a été prise de le renvoyer en Angleterre.

Klopp défend Salah

Les Reds sont prêts à le renvoyer en Côte d'Ivoire si les Pharaons sont en lice pour le titre continental, comme Klopp l'a déclaré à beIN SPORTS : "L'Égypte et Liverpool ont le même intérêt, nous voulons que Mo Salah soit en forme le plus tôt possible. S'il reste en Afrique et qu'ils ne peuvent pas le traiter correctement, cela ne fera que retarder les choses, en particulier pour l'Égypte si elle se qualifie pour le tournoi. Nous le faisons venir ici non pas pour l'éloigner de l'Égypte, mais pour lui offrir le meilleur traitement médical possible. Tout a été convenu. Si Salah est en forme et que l'Égypte va en finale, il a toujours été clair qu'il reviendrait, à 100 %. C'est ce que veut Mo, c'est ce que nous voulons".

Salah a été critiqué pour avoir quitté le camp égyptien en plein milieu d'un tournoi majeur, mais Klopp insiste sur le fait qu'il ne faut pas remettre en question un homme qui reste un héros pour des millions de personnes dans son pays d'origine. L'entraîneur des Reds a ajouté : "Si quelqu'un met en doute la loyauté de Mo Salah, il devrait se demander si sa loyauté est juste, car Mo Salah est certainement l'Égyptien le plus loyal que j'ai rencontré dans ma vie."