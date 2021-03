Liverpool, Klopp : "C'est presque impossible de finir dans le top 4"

L'Allemand ne pense pas que son équipe se qualifiera pour l'Europe grâce au championnat, mais l'absence de C1 sera moins préjudiciable qu'à d'autres.

Liverpool a commis des erreurs "insensées" et "burlesques" cette saison, ce qui signifie qu'il leur est "presque impossible" de terminer dans le top quatre de la Premier League, déclare Jürgen Klopp. Les Reds ont grimpé en flèche vers un premier titre de champion d'Angleterre en 30 ans la saison dernière, mais ont trébuché lors de la défense de leur titre en 2020-2021, ce qui signifie qu'ils risquent sérieusement de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions l'année prochaine.

Jürgen Klopp a réprimé les erreurs commises par ses joueurs aux deux extrémités du terrain et dit que les forces des équipes qui sont devant eux au classement - ainsi qu'une série de blessures subies par ses joueurs clés - signifient qu'il est pessimiste quant aux chances de Liverpool de participer à la compétition reine du football européen pour la saison 2021-2022.Dans une interview accordée à Lothar Matthaus pour Bild, Jürgen Klopp a expliqué sa pensée.

"L'adversaire n'a généralement pas besoin de beaucoup d'occasions contre nous parce que nous commettons de grosses erreurs, des erreurs insensées que l'on peut presque qualifier de burlesques. D'un autre côté, nous nous créons beaucoup d'occasions, nous sommes toujours deuxièmes derrière Manchester City en Premier League dans les expected goals (buts attendus), mais loin d'eux dans les buts effectivement marqués. Ce problème persiste. Et vous ne remportez généralement pas la Ligue des champions sur une année avec des soucis de blessures aussi importants que ceux que nous avons connus que nous", a analysé l'Allemand.

Klopp prêt à vivre une saison sans l'Europe

L'article continue ci-dessous

Au sujet des qualifications pour la Ligue des champions la saison prochaine via le championnat, plutôt qu'en gagnant la compétition, Klopp s'est montré pessimiste : "J'aime être optimiste, mais en championnat, il est presque impossible de se qualifier dans la compétition avec la place que nous avons. À Tottenham, Gareth Bale joue à nouveau, et ils sont également en lice. Plus City et Manchester United, qui sont loin. Chelsea est en pleine ascension. Atteindre la qualification pour la Ligue des champions par le biais du championnat sera difficile, nous savons que vous ne gagnez généralement pas la Ligue des champions dans une année avec des soucis de blessures aussi grands que nous, vous le savez, Lothar".

Pour autant, Jürgen Klopp, sous contrat jusqu'en 2024, ne craint pas qu'une non qualification en C1 lui soit fatale : "Dans le pire des cas, l'année prochaine, ce sera : pas de Ligue des champions, peut-être la Ligue Europa, même si ce n'est pas garanti non plus. Cela signifierait une énorme perte financière. Je suis conscient que dans presque tous les clubs de foot du monde, je serais remis en cause dans une situation comme la nôtre. C'est tout à fait normal, c'est la réalité, le business. J'accepterais cela immédiatement. Mais c'est différent ici à Liverpool. Nos propriétaires, le directeur sportif, même les joueurs, personne ne doute de personne ici. Nous serons les premiers à nous battre, en tant que grand club à succès".

"Si nous ne jouons pas du tout au niveau international, cela signifie plus de temps pour se détendre. Ce serait mauvais pour toutes les autres équipes car l'entraînement est bon pour nous. Si nous avions plus de temps, nous pourrions en profiter. Nous essaierions de transformer la mauvaise situation en quelque chose de bien", a conclu l'entraineur de Liverpool qui s'imagine même vivre une saison sans la moindre compétition européenne à se mettre sous la dent.