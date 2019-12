Liverpool, Klopp admiratif d'Adama Traoré

Le manager de Liverpool apprécie l'ailier des Wolves et l'a fait savoir en conférence de presse.

Intéressant lors de la première partie de saison, l'ailier de Adama Traoré a attiré l'oeil du manager de Jürgen Klopp, qui a louangé l'Espagnol.

Traoré s'est notamment montré à son avantage lors du match contre vendredi soir, en faisant la différence en fin de match grâce à sa puissance.

"C’est un grand, grand talent. Maintenant il a trouvé le bon manager. Il était clair que cela arriverait un jour, et maintenant c’est le cas, et c’est bon pour les Wolves. Il est vraiment dangereux. Dans un grand espace, Jamie Vardy est difficile à défendre, mais je dirais qu’Adama Traoré l’est encore plus car sa vitesse est exceptionnelle", a indiqué le coach allemand en conférence de presse.