Liverpool, Jürgen Klopp : "Paul Pogba est un joueur de classe mondiale"

L'entraîneur de Liverpool ne s'est pas prononcé s'il aurait préféré avoir Paul Pogba dans son équipe. Il a réfuté l'idée d'une crise de blessures.

Vainqueur de Naples en cours de semaine en Ligue des champions, Liverpool a validé son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Désormais, les Reds se tournent vers le choc de la Premier League contre Manchester United. Avant la rencontre face aux Red Devils, Jürgen Klopp a été intérrogé sur le niveau de jeu de Paul Pogba en conférence de presse.

"Paul Pogba est un joueur de classe mondiale et un joueur de Manchester United - nous devons nous préparer à cela. Est-ce que j'aimerais l'avoir dans mon équipe ? Vous savez mieux que moi ce qui se passe si je réponds à cette question. Donc pas de réponse ! Faites une histoire à ce sujet, Klopp nie toute réponse", a plaisanté l'entraîneur de Liverpool devant les médias.

L'article continue ci-dessous

Klopp dédramatise les blessures

À ne pas rater Juventus : Cristiano Ronaldo va manquer un match de la fin d'année

OM, le constat musclé de Jacques-Henri Eyraud : "Catastrophique"

FC Barcelone, Jordi Alba : "Ousmane Dembélé doit s'améliorer en dehors du terrain"

Solari revient sur le cas d'Isco au sein du Real Madrid

Jürgen Klopp a fait le point sur la série de blessures que connaissent les joueurs de Liverpool : "C'est notre situation. Ce n'est qu'une crise si vous pensez que c'est une crise. Pour Trent ce n’est pas aussi sérieux que les deux autres garçons, mais ce n’est évidemment pas une très bonne nouvelle, c’est clair. C’était aussi une malchance avec Joel, c’était la dernière seconde du match".

"Quand ils m’ont demandé lors de la conférence de presse, je n’en avais aucune idée, car je devais partir immédiatement et faire des choses différentes et je ne le voyais pas le terrain. La rééducation a déjà commencé, la même chose pour Joe et pour Trent. Pour lui, c'est jour après jour. Ce n'est pas cool, mais tant que nous avons assez de joueurs, notre travail consiste à trouver une solution et nous en aurons une pour le weekend. Mais bien sûr, ce n'est pas parfait", a ajouté le technicien des Reds.



En revanche, il s'est montré rassurant concernant Nathaniel Clyne : "Il a malheureusement été blessé au cours des deux dernières semaines. Rien de grave, mais c'est suffisamment sérieux pour qu'il ne puisse pas s'entraîner. Heureusement, il est de retour en entraînement normal depuis quatre jours. Est-il prêt pour 90 minutes ? Je ne sais pas. Mais est-il prêt ? Oui".