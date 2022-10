Liverpool : Jürgen Klopp fulmine après la défaite contre Arsenal

L'Allemand s'en est pris aux officiels du match après la défaite de Liverpool 3-2 contre Arsenal à l'Emirates, dimanche.

Liverpool est malade. Et ce n'est pas son mauvais résultat face à Arsenal qui va arranger les choses. Au contraire même, battu par les Gunners ce dimanche, les Reds ont très certainement déjà dit adieu à leurs derniers espoirs de remporter la Premier League cette saison puisqu'ils pointent désormais à quatorze points de leur adversaire du jour.

"Un penalty très soft"

Au terme d'un match rocambolesque, Liverpool a réussi à revenir par deux fois au score mais les Reds ont finalement succombé après un penalty de Bukayo Saka à la 76e minute, accordé par l'arbitre Michael Oliver pour une faute de Thiago Alcantara sur Gabriel Jesus. Liverpool était furieux, estimant qu'il aurait dû bénéficier d'un penalty en première mi-temps, lorsque Gabriel Maghalhaes a coupé un centre de Diogo Jota.

Après la rencontre, Jürgen Klopp a dit haut et fort ce qu'il pensait de l'arbitrage au micro de Sky Sports : "Je pense que si c'est un penalty, c'est un penalty très, très soft. Je ne sais même pas s'il y a eu un vrai contact, mais nous avons vu que lorsque Gabriel Jesus est tombé, il est un peu en retard. Mais M. England [le VAR] a estimé que cela ne valait pas la peine d'envoyer l'arbitre sur l'écran. Nous ne pouvons pas changer cela".

"La main de Gabriel n'était pas dans une position naturelle"

"Il a manifestement vu les choses un peu différemment en première mi-temps, lorsque Diogo a voulu croiser le ballon - pas le plus difficile, évidemment - et que la main de Gabriel n'était pas dans une position naturelle, je dirais. Nous ne pouvons pas changer cela. Nous prenons tout ça, et nous savons que nous aurions dû mieux jouer, surtout en seconde période, mais contre une équipe comme Arsenal, sur le moment, beaucoup de choses vont dans leur sens", a conclu l'Allemand très remonté.

La défaite dans le nord de Londres laisse Liverpool à 14 points du leader du championnat, Arsenal, et Klopp a admis après le match que les Reds ne sont "pas dans la course au titre" après un début de saison épouvantable. Les choses pourraient même empirer avec le prochain match face au champion d'Angleterre en titre, l'irrésistible Manchester City d'Erling Haaland dimanche prochain en Premier League.

Sur les 12 derniers matches de Premier League, Liverpool a encaissé 16 buts et gardé deux clean sheets, tout en concédant le premier but du match à 10 reprises. Lors des 12 matches de championnat précédents, les Reds avaient encaissé trois buts, gardé 10 clean sheets et encaissé le premier but du match à deux reprises. Les Reds seront de retour en action en Ligue des champions mercredi, face aux Rangers à Ibrox Park. Leur prochain match de Premier League aura lieu dimanche prochain à domicile contre Manchester City.