"Avec Mbappé, Galtier doit faire comme Guardiola a fait avec Henry"

Kylian Mbappé rechigne à tenir le rôle qui lui est attribué dans le dispositif du PSG. Un ex attaquant a adressé un conseil à Christophe Galtier.

Le rendement de Kylian Mbappé avec le PSG a baissé depuis quelques matches. Soucieux de bénéficier de plus de liberté, le Bondynois dézone souvent dans l’espace alloué à ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi. Une situation qui impacte négativement le jeu offensif des champions de France.

« Mbappé pose des problèmes au PSG »

Florent Sinama-Pongolle, l’ancien attaquant de Liverpool et de l’équipe de France A’, considère que Mbappé pénalise sa formation en évoluant dans un registre différent du sien. « On a besoin de lui (Mbappé) pour qu’il prenne la profondeur, et qu’il vienne moins créer là où il y a Messi et Neymar. Mbappé est le seul des trois à être capable de prendre la profondeur. S’il vient aussi bas, qui va prendre cette profondeur ? », s'est-il interrogé jeudi sur Canal+.

Quelle serait la solution pour cette problématique ? Sinama-Pongolle a conseillé à Galtier de s’inspirer de Pep Guardiola. « Guardiola l’a fait avec Thierry Henry à Barcelone. Il lui a dit de ne plus descendre, car il y avait Iniesta et Xavi, a-t-il rappelé. Malheureusement, il y a l’égo et il y a le talent. Il y a des sacrifices à faire sur le terrain ».

Dernièrement, et alors qu’il se trouvait avec l’équipe de France, Mbappé a confié qu’il ne bénéficiait pas en club de la même liberté qu’il a en sélection. FSP y a décelé un mal-être : « Un attaquant qui n’est pas content sur le terrain, il va vous poser des problèmes dans ses prises de décisions et dans son placement. A-t-il encore envie de faire des efforts sur le terrain ? ».

Enfin, l’ex-stéphanois a donné son avis concernant la prestation du Bondynois face à Benfica : « Il est à l’encontre du jeu. Pas une seule fois, il ne propose une solution en profondeur ».