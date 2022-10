Liverpool : Jürgen Klopp choqué par la finition de Darwin Nunez

L'entraîneur des Reds a encouragé Darwin Nunez à surmonter ses débuts difficiles à Liverpool et à transformer ses mouvements "exceptionnels" en buts.

Comparé à Erling Haaland cet été lors de son arrivée à Liverpool étant l'autre recrue estivale majeure du championnat en attaque, Darwin Nunez n'a pas connu autant de succès que son homologue norvégien en ce début de saison. L'attaquant uruguayen qui a marqué lors de son premier match, face à Manchester City lors du Community Shield contrairement à Erling Haaland, a depuis éprouvé bien plus de difficultés sous ses nouvelles couleurs.

"Si vous l'aviez vu à l'entraînement, vous vous diriez : "Oh mon Dieu"

A tel point que Jürgen Klopp a décidé de ne pas brusquer les choses et s'est souvent passé de l'Uruguayen relançant totalement Roberto Firmino dans son onze de départ. Pourtant, tôt ou tard, Darwin Nunez aura du temps de jeu et il devra saisir son opportunité et démontrer que les 70 millions d'euros, qui pourraient se transformer en 100 millions d'euros avec bonus, investis par Liverpool ne l'ont pas été en vain.

Jürgen Klopp a été interrogé sur la forme de sa recrue estivale, Darwin Nunez n'ayant plus marqué le moindre but depuis la première journée de Premier League : "Je pense qu'il l'a dit lui-même, il ressent la pression, ce genre de choses. Il a besoin de se calmer, mais ses mouvements sont exceptionnels. Si vous pouviez le voir finir à l'entraînement, vous penseriez 'oh mon Dieu !'".

Klopp reste confiant pour Nunez

"Dans les matches, il est un peu pressé et il doit juste se calmer dans ces moments-là et utiliser toute sa palette de finitions. Il ne doit pas changer, juste continuer et persévérer. J'aime beaucoup ses mouvements, ils sont vraiment bons et naturels. C'est quelque chose que nous n'avions pas avant. C'est ce que j'aime et pourquoi je suis sûr que tout ira bien", a conclu l'Allemand.

Darwin Nunez a admis que la communication est un problème alors qu'il tente d'apprendre l'anglais, mais le joueur de 23 ans semblait beaucoup plus à l'aise lors de la victoire des Reds contre les Rangers en Ligue des champions mardi, et il pourrait bel et bien débuter lors du choc face à Arsenal, leader de la Premier League, dimanche.

Depuis qu'il a rejoint Liverpool, Darwin Nunez tire en moyenne une fois toutes les 12 minutes sous le maillot des Reds et a trouvé la cible à deux reprises en match officiel. Liverpool est en action ce dimanche lorsqu'il affronte Arsenal à l'Emirates. Ensuite, ils se rendront en Écosse pour affronter les Rangers mercredi, avant de recevoir Manchester City à Anfield le 16 octobre.