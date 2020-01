Liverpool-Everton 1-0, les Reds s'offrent les Toffees grâce au jeune Curtis Jones

Un derby de la Mersey en 32es de finales de FA Cup, avec pour vainqueur Liverpool grâce à un jeune de 18 ans auteur d'un but sublime.

Le de Jurgen Klopp défiait le de Carlo Ancelotti ce dimanche. Une belle affiche et un derby de la Mersey dès les 32es de finale de la .

Naples-Barça - Mario Rui a "la migraine" en pensant à Messi

Avec Adrian dans ses buts, Liverpool a souffert en voyant son rival honni se procurer les meilleures occasions du premier acte. Les Reds ont rétorqué par l'entremise de Divock Origi, qui sur une passe d'Elliott réussit un tir croisé du droit qui oblige Pickford à détourner in extremis peu avant la pause.

Le rythme est élevé, mais les buts se font toujours attendre dans le second acte, même si des occaions existent, comme cette frappe au-dessus de Schneiderlin dès la 47e minute. 5 minutes plus tard, Neco Williams sollicite Pickford qui répond présent pour les Toffees.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🏆 #FACup - Liverpool

😱 Ooohhh le bijou pleine lucarne signé Curtis Jones !!! 🤩🤩

☄️🎯 Quelle trajectoire !! 👌 https://t.co/RPjMtc3thf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 5, 2020

À 20 minutes du terme, les Reds ouvrent la marque par le jeune Curtis Jones avec une sublime frappe du droit qui rentre avec l'aide de la transversale. Pickford était réduit au rôle de spectateur sur cette merveille du joueur de 18 ans formé à Liverpool et dont c'était le premier but en pro au bout de son 5e match.

L'article continue ci-dessous

Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Une belle soirée pour les fans de Liverpool et les amateurs de beaux buts. La plus belle de la vie de Curtis Jones.