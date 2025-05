Liverpool et Chelsea se bousculent pour Huijsen

Liverpool et Chelsea ont peut-être retrouvé espoir dans leur tentative de recruter la star de Bournemouth, Dean Huijsen

L'entraîneur de Bournemouth, Iraola, a répondu aux rumeurs de transfert qui circulent autour de Huijsen et de certains de ses coéquipiers et a déclaré que son équipe serait ouverte à des départs si des offres importantes se présentaient.

Il a déclaré à Sky Sports : « Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer cet été, nous sommes encore concentrés sur d'autres choses, mais pour l'instant, tous les joueurs sont à nous et, si rien ne se passe, ils resteront à nous la saison prochaine. Je ne pense donc pas que ce sera différent des autres étés. Nous allons nous concentrer sur l'amélioration de l'équipe et recruter de nouveaux joueurs si possible. Si un joueur part parce que le club nous propose une offre intéressante, nous devons nous préparer à cette situation, mais sans crainte. C'est une situation à laquelle tous les clubs, surtout ceux qui ne sont pas au plus haut niveau, comme les grandes équipes, doivent s'habituer. »

Huijsen a été cité par de grandes équipes de Premier League, et même par le Real Madrid et le Bayern Munich, après une saison exceptionnelle pour Bournemouth. L'international espagnol, qui a signé en provenance de la Juventus en 2024 pour 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars), dispose d'une clause libératoire de 50 millions de livres sterling (67 millions de dollars) et il semble qu'il ne sera pas à court d'options cet été.

Huijsen, 20 ans, devrait jouer pour Bournemouth lors du déplacement à Arsenal en Premier League samedi.