Liverpool est devenu une "cible facile" pour ses rivaux, selon Graeme Souness, qui affirme que "tout le monde veut jouer contre" les champions".

L'équipe de Jurgen Klopp a subi sa quatrième défaite consécutive à Anfield samedi, Everton étant la dernière équipe à avoir eu raison d'une équipe de Liverpool qui continue d'être bien en deçà des normes qu'elle s'était fixées lors de sa campagne 2019-2020.

Les Reds ont dominé la possession dans l'affrontement du derby du Merseyside mais ont eu du mal à créer des opportunités claires, Richarlison et Gylfi Sigurdsson marquant pour les Toffees après des contre-attaques, et Souness était cinglant dans son évaluation de leur performance.

"En tant que supporter de Liverpool, je suis profondément déçu par mon équipe", a déclaré la légende de Liverpool à Sky Sports.

"Il ne semblait pas qu'ils avaient d'énergie, de combat ou d'agression réelle. La meilleure équipe a obtenu les points aujourd'hui." Lorsqu'on lui a demandé si les Reds ressemblaient plus à leur ancienne version en seconde période, Souness a répondu: "Les 10 premières minutes, je m'attendais à une réaction et à la mi-temps et je pense que nous avons eu ce coup de pied dans le Kop auquel vous vous attendez toujours. Mais après 10 minutes, cela s'est aussi évanoui. Je pense qu'aucun joueur de Liverpool ne peut sortir de ce terrain ce soir et penser" J'ai eu un bon match ce soir ", a-t-il tancé.

"Ils sont l'ombre d'une équipe. Quand on pense à ce que Liverpool a été pendant trois ans - une équipe contre laquelle personne ne veut jouer, une équipe qui était toujours à l'avant-garde, super agressive, cela a dû être horrible de jouer contre eux. Et maintenant, tout le monde veut jouer contre eux. Ils sont faciles et ça me fait mal."

Liverpool était sur la bonne voie pour défendre le trophée de la Premier League après avoir battu Crystal Palace 7-0 à Selhurst Park le 19 décembre - ce qui leur permettait de rester en tête du classement le jour de Noël. Cependant, les Reds n'ont récolté que deux victoires en 11 matches depuis lors, et ils se retrouvent maintenant à 16 points derrière Manchester City, qui ont encore un match en main.

Klopp a déjà abandonné le titre, comme il l'a déclaré aux journalistes après la défaite de son équipe contre Leicester la semaine dernière: "Je ne pense pas que nous puissions combler l'écart cette année, pour être honnête. Nous ne nous inquiétons pas pour le titre, nous ne sommes pas idiots."