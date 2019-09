Liverpool - Elliott devient le plus jeune joueur à débuter un match

Aligné d'entrée en League Cup contre MK Dons, Harvey Elliott devient le plus jeune joueur de l'histoire de Liverpool à être titularisé à 16 ans.

Le jeune joueur de Harvey Elliott est devenu ce mercredi le plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter un match en compétition contre Milton Keynes, en . Elliott a été aligné par Jürgen Klopp au sein d'une très jeune équipe des Reds, composée notamment de Ki-Jana Hoever, Curtis Jones ou encore Rhian Brewster ainsi que le jeune gardien de 20 ans Caoimhin Kelleher.

Mais c'est bien Elliott qui est le plus jeune de tous, du haut de ses 16 ans et 174 jours. Aucun joueur plus jeune n'a jamais débuté avec le maillot de Liverpool. Seul Jerome Sinclair, sorti du banc contre West Brom en 2012 à 16 ans et 6 jours a joué plus jeune.

Un record qui n'est pas le seul battu par Eliott cette année puisqu'en mai dernier il est devenu le plus jeune joueur (16 ans et 30 jours) à faire son apparition en alors qu'il évoluait encore à . Un club qu'il a quitté cet été pour Liverpool après qu'il ait été relégué en Championship.

Malgré son jeune âge, Elliott a été inscrit par les Reds sur la liste des joueurs inscrits pour disputer la cette saison. Depuis son arrivée il a déjà inscrit un but et délivré trois passes décisives avec les U23 de l'équipe.