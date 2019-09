Liverpool - Alisson proche de faire son retour

Le gardien de but brésilien a bon espoir de faire son retour rapidement après avoir manqué le début de saison en raison d'une blessure au mollet.

Le gardien de but de Alisson assure qu'il a fait un "grand" pas vers un retour à la compétition et espère être sur les terrains le plus tôt possible. Le Brésilien de 26 ans est absent depuis la première journée de et une blessure au mollet contractée contre Norwich (4-1).

Il a depuis été remplacé par Adrian, tout juste arrivé au club en fin de mercato, libre. Il a donc assisté de l'extérieur au très bon début de saison de ses coéquipiers, vainqueurs de leurs six premières rencontres de championnat dont des matches contre (3-1) et (2-1).

Si Adrian a été bon, les Reds n'ont pas toujours été aussi sereins sans Alisson. Interrogé à l'approche du rendez-vous de contre Milton Keynes ce mercredi, ce dernier a donné une mise à jour de son état de santé. "Je suis sur le bon chemin, je pense que nous y sommes presque", a-t-il ainsi confié sur le site officiel du club.

"Je peux aller sur le terrain pour travailler dans les buts et je me sens très bien. Je me sens confiant et qu'il s'agit maintenant surtout de récupérer toute ma force, toute ma confiance pour revenir et faire ce que j'ai à faire."

"C'est très bien parce quand je regarde en arrière, il y a deux semaines je ne pouvais pas marcher correctement. Maintenant je peux courir, sauter sur ma jambe droite qui était blessée donc je suis content. Quand vous êtes joueurs vous voulez toucher le ballon, être avec les gars sur le terrain, avoir la routine de l'entraînement. C'est que j'aime faire.

"Les matches, l'atmosphère à Anfield, les matches à l'extérieur, tous les matches quand je regarde à la TV, je pense juste à comment je veux jouer. J'ai envie d'être là, aider mes coéquipiers. J'ai hâte [d'être de retour]."

Alisson n'a ensuite pas manqué de féliciter Adrian pour son intérim réussi dans les buts des Reds. "Je pense que les gars s'en sortent très bien, toute l'équipe et [Adrian] particulièrement. C'est un mec spécial qui est arrivé tard dans la saison, il arrive et il montre sa valeur à tout le monde et pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant que personne et c'est la chose la plus importante."