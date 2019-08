Liverpool, 1 an et demi après, Van Dijk s'incline enfin face à dribble

Gabriel Jesus a offert la victoire à face à lors du Community Shield (1-1, 5-4 tab), en réussissant le cinquième tir au but des Skyblues. Mais c'est loin d'être son seul exploit de la soirée...

En effet, l'attaquant de City est aussi devenu, au cours de la rencontre, le premier joueur à réussir à dribbler Virgil van Dijk depuis un an et cinq mois. Le défenseur batave a subi un dribble pour la première fois en 65 apparitions en compétition officielle comme le rappellent nos confrères d'Opta.

65 - During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw