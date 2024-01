Zambie - Tanzanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Où regarder le match de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Zambie et la Tanzanie ? Découvrez l'heure du match et les infos sur les équipes.

La Zambie et la Tanzanie se disputeront la deuxième journée du Groupe F dimanche, les deux équipes étant à la recherche de leur première victoire dans le tournoi. En fait, la Tanzanie est toujours à la recherche de sa première victoire dans l'histoire de la CAN, avec six défaites et un nul sur les sept matches qu'elle a disputés dans la compétition.

La Tanzanie veut faire l'histoire

Les hommes d'Adel Amrouche ont encaissé plus de 3 buts lors de quatre de ces sept rencontres, dont une défaite 3-0 face au Maroc le 1er mai.

En vérité, il allait être difficile pour la Tanzanie de menacer les Lions de l'Atlas, mais il était alarmant de voir à quel point les Tanzaniens se sont montrés inefficaces sur le plan offensif.

Les Taifa Stars n'ont réussi à toucher que deux fois la surface marocaine, leur plus petit nombre dans un match de Coupe d'Afrique des Nations, alors que seuls la Namibie (1) contre le Maroc en 2019, et le Zimbabwe (1) contre la Guinée en 2022, en ont eu moins à leur actif.

Horaire et lieu du match

Le match aura lieu au stade Laurent Pokou à San-Pedro, le dimanche 21 janvier à 18h00.

Les compos probables du match Zambie - Tanzanie

Zambie : Mulenga – Chepashi, Sunzu, Chanda, Kabwe – Kangwa, Benda, Musonda, Mulambia – Daka, Banda

Tanzanie : Kawawa – Miroshi, Hamad, Mwamnyeto, Mwaikenda, Mnoga – Abraham, Bajana, Mkami, M'Mbombwa – Kibu

Sur quelle chaîne suivre le match Zambie - Tanzanie

Le match Zambie · Tanzanie sera à suivre sur beIN SPORTS MAX 7 dimanche 21 janvier à 18h. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe,BeIN Connect.