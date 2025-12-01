FC Barcelone - Atletico Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une bataille pour le trône et pour les certitudes. Ce mardi soir au Camp Nou, le FC Barcelone, leader de la Liga mais fragilisé par une infirmerie pleine et des tensions internes, reçoit un Atlético de Madrid transfiguré. Sur une série de six victoires consécutives en championnat, les Colchoneros de Diego Simeone arrivent en Catalogne avec l'ambition de faire tomber le roi et de relancer totalement la course au titre.

Un Barça offensif mais orphelin d'Araujo

Le Barça fait peur devant, mais tremble derrière. Avec 39 buts inscrits, l'attaque catalane, emmenée par un Lamine Yamal étincelant malgré ses pépins physiques et un Dani Olmo décisif, est la plus redoutable d'Espagne. Mais l'absence indéfinie de Ronald Araujo, pilier de la défense parti se ressourcer mentalement après son expulsion en Ligue des Champions, laisse un vide immense. Hansi Flick, agacé par l'arbitrage et les blessures, sait que son équipe marche sur un fil face à un adversaire taillé pour exploiter la moindre faille.

L'Atlético, la renaissance d'un candidat au titre

Oubliez l'Atlético poussif du début de saison. La machine de Simeone est de retour, plus redoutable que jamais. Portés par un Alexander Sorloth en feu (doublé ce week-end) et l'intelligence de jeu de Julián Álvarez, les Madrilènes ont enchaîné sept victoires toutes compétitions confondues. Avec une défense de fer (seulement 11 buts encaissés), ils ont retrouvé leur ADN de guerriers tout en y ajoutant une nouvelle dimension offensive. Une victoire ce soir les ramènerait à un souffle de leur adversaire.

Un duel tactique aux allures de finale

Ce choc est une opposition de styles fascinante : la possession et la créativité du Barça face à la rigueur et aux transitions fulgurantes de l'Atlético. Dans un contexte où le Real Madrid a lâché des points, le vainqueur de ce duel au sommet prendra un ascendant psychologique majeur pour la suite de la saison.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone se présentera encore diminué pour la réception de l’Atlético. Marc-André ter Stegen et Gavi restent indisponibles, tandis que Fermin Lopez manquera un deuxième match en raison d’une gêne au mollet. Le forfait le plus marquant concerne toutefois Ronald Araujo : touché psychologiquement après plusieurs semaines difficiles, le défenseur uruguayen a demandé du repos au club, qui a accepté sa requête. Il n’est pas attendu avant plusieurs jours.

Hansi Flick récupère néanmoins des forces vives. Frenkie de Jong revient après son absence pour raisons personnelles, et devrait réintégrer le XI avec Jules Kounde et Pedri. Eric Garcia, sorti à la pause contre Alavés, est annoncé apte et devrait tenir sa place dans une charnière remodelée par les circonstances.

Infos sur l'équipe de l'Atlético

L’Atlético devra faire sans plusieurs cadres pour ce déplacement crucial au Camp Nou. Marcos Llorente manquera un troisième match consécutif en raison d’une blessure à la cuisse, un coup dur tant son volume de jeu et sa polyvalence sont essentiels dans le système de Simeone. Autre absence notable : Robin Le Normand, toujours en phase de récupération après sa blessure au genou contractée en Ligue des champions début novembre. Le défenseur basque n’est pas encore jugé apte pour un retour au plus haut niveau.

Afin de renforcer son ossature, Diego Simeone prévoit de rappeler plusieurs titulaires laissés au repos ce week-end : José María Giménez, Matteo Ruggeri, Pablo Barrios, Johnny Cardoso ainsi que Giuliano Simeone devraient réintégrer le onze de départ. Koke, véritable métronome au milieu, est également attendu d’entrée pour redonner de la maîtrise dans l’entrejeu.

Aux avant-postes, malgré le doublé d’Alexander Sorloth samedi, c’est Julián Álvarez qui tient la corde pour débuter. Le champion du monde a retrouvé une influence grandissante dans les grands rendez-vous, un argument qui pourrait peser lourd dans les choix de Simeone pour ce choc de Liga.

La forme des deux équipes

