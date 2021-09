L'Italie bat le record mondial d'invincibilité

En faisant match nul contre la Suisse ce dimanche, l'Italie a étiré à 36 sa série d'invincibilité. Aucune nation n'a jamais fait aussi bien.

L'Italie a établi ce dimanche un nouveau record d'invincibilité pour une sélection nationale. Les hommes de Roberto Mancini ont porté à 36 leur nombre de matches consécutifs sans le moindre revers.

Une série impressionnante

Les Azzurri ont atteint la marque avec un match nul contre la Suisse lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Un résultat qui est pourtant loin de faire leur bonheur sur le plan comptable. Cela étant, avec ce score de parité, ils parviennent à faire mieux que le Brésil de 1993-96 et la grande équipe d'Espagne de 2007-09, qui étaient restés 35 rencontres sans faux-pas.

La série de l'Italie a commencé en 2018 après une défaite 1-0 contre le Portugal en Ligue des Nations (10 septembre). Le premier match de la séquence était un nul 1-1 à domicile contre l'Ukraine. Cela s'est poursuivi durant les éliminatoires de l'Euro 2020, dans un groupe composé de la Grèce, de la Finlande et de la Bosnie-Herzégovine, puis de manière plus impressionnante dans une poule de la Ligue des Nations qui comprenait à nouveau les Pays-Bas, la Pologne et la Bosnie.

Roberto Mancini a ensuite mené son équipe à la gloire de l'Euro 2020. La Nazionale a été impressionnante en phase de groupes avant de se frayer un chemin vers le titre grâce à une victoire en prolongation contre l'Autriche, un beau succès contre la Belgique puis des victoires consécutives aux tirs au but contre l'Espagne et Angleterre.

L'Italie talonnée par l'Algérie

Ce dimanche, Jorginho, qui a inscrit le penalty gagnant en Championnat d'Europe, a échoué dans le même exercice contre la Nati alors qu'il avait la balle de la victoire au bout du pied.

Malgré son parcours sans défaite, l'Italie a désormais fait match nul sur quatre de ses cinq derniers matches joués en 90 minutes. Les Azzurri restent en position de force dans le groupe C de la Coupe du monde, avec 11 points en cinq matches, quatre de plus que la Suisse.

Pour ce qui est de leur série, les quadruples champions du monde ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers. L'Algérie est en mesure de les rattraper bientôt vu qu'elle en est de son côté à 28 parties sans défaite, toutes compétitions confondues.