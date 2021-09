L’Italie n’avance pas, l’Allemagne et l’Espagne déroulent… Le résumé de la soirée en éliminatoires du Mondial

La soirée de dimanche en qualifications du Mondial a été favorable aux gros bras européens, à l’exception d’Italie.

Les grandes nations européennes, de sortie ce dimanche en éliminatoires du Mondial, ont répondu aux attentes en remportant leurs matches respectifs. Mais, il y a eu une exception. L’Italie, championne du continent, a manqué à sa tâche en partageant les points avec la Suisse (0-0).

Déjà accrochée par la Bulgarie il y a trois jours, la Squadra Azzurra a donc été tenu en échec par La Nati. Dans cette rencontre, les hommes de Roberto Mancini ont pourtant tout bien fait. Il leur a juste manqué la finition aux avant-postes. La meilleure opportunité est survenue en début de seconde période avec un pénalty obtenue. Malheureusement pour les visiteurs, Jorginho a manqué son essai. Ou plutôt, c’est Yann Sommer qui a stoppé son tir. Malgré le nul concédé, l’Italie reste en tête de sa poule et toujours en ballotage favorable pour une qualification.

L’Allemagne et l’Espagne se refont une santé

Si l’Italie a calé, ça n’a pas été le cas de l’Allemagne, qui a signé le score fleuve de la soirée. La bande à Hansi Flick a atomisé l’Arménie à domicile avec un succès par 6 buts d’écart. Serge Gnabry a montré la voie à suivre en plantant un doublé. Reus, Werner, Adeyemi et Hofmann ont ensuite marqué un but chacun. Les quadruples champions du monde délogent leurs adversaires du jour en tête de la poule. Et ils maintiennent une avance de trois points sur la Roumanie, victorieuse de Liechtenstein (2-0).

L'article continue ci-dessous

Dans le groupe B, l’Espagne jouait gros lors de la réception de la Géorgie. Après son revers en Suède, elle se devait de réagir et elle l’a fait. Elle s’est imposée sans trop de peines (4-0). Gaya, Soler, Ferran Torres et Sarabia ont fait trembler les filets adverses. En s’imposant, la Roja reprend provisoirement les commandes de sa poule.

Autre grande nation européenne à avoir déroulé ce dimanche c’est la Belgique. A domicile, les Diables Rouges n’ont pas fait dans la demi-mesure contre la République Tchèque. Ils ont gagné 3-0. Romelu Lukaku a marqué pour sa 100e cape, de même qu’Eden Hazard. Saelemaekers a clôturé la marque pour la bande à Martinez. La nation n°1 au classement FIFA est bien partie pour disputer son 3e Mondial consécutif.

Le carton de la Pologne

Dans les autres matches, on notera le large succès de la Pologne à Saint-Marin (7-1), avec un doublé de Lewandowski. Les Aigles s’installent à la 2e place de leur groupe, à 5 points de l’Angleterre. La Grèce, de son côté, n’a pas été capable de se défaire du Kosovo (1-1) et compromet sérieusement ses chances de voir le Qatar. L’Islande et la Macédoine du Nord se sont quittées dos à dos et auront du mal à jouer les premières places ans leur poule.