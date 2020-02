Lionel Messi prêt à prolonger avec le Barça

Malgré le conflit qui l’a opposé à Eric Abidal, Lionel Messi n’aurait aucune intention de quitter son club du Barça.

Les supporters du Barça peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Lionel Messi, la star de leur équipe, ne compte absolument pas quitter le club. Sa volonté serait même de rempiler malgré les récents problèmes rencontrés avec la direction.

Le sextuple Ballon d’Or s’en était pris cette semaine à Eric Abidal, le directeur sportif, à qui il avait reproché de critiquer l’équipe publiquement. Cela a provoqué une grosse tension au sein du club, et le revers récent essuyé en face à Bilbao n’a rien fait pour apaiser l’atmosphère. Mais, en dépit de cette passe compliquée, "La Pulga" n’envisage pas d’aller voir ailleurs.

Messi dispose d’une clause dans son contrat actuel pour partir à tout moment s’il le souhaitait. De plus, il n’est lié aux Blaugrana que jusqu’en 2021. Cela étant, et alors qu’il est âgé de 32 ans, son envie est bel et bien de poursuivre du côté du Camp Nou. Voire d’y achever sa carrière. C’est ce que révèle le site anglais Sky Sports.

Ces derniers jours, le nom de l’international albiceleste a circulé en et en . La Juventus et l’Inter de Milan s’étaient prétendument renseignés à son sujet, avec l’intention de passer à l’offensive si une opportunité venait à se présenter. Par ailleurs, la vieille rumeur Manchester City a été ravivée, avant que Pep Guardiola ne la balaye d’un revers de la main, vendredi en conférence de presse.