Lionel Messi mérite son prix The Best pour l'année 2019 selon vous

L'attaquant argentin a décroché la récompense individuelle devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Vous estimez que c'est une victoire logique.

Lionel Messi a remporté pour la première fois de sa carrière le prix The Best lundi soir à Milan. L'attaquant argentin a ainsi été élu meilleur joueur de l'année 2019 après le vote d'un jury composé de joueurs, entraîneurs et journalistes. Le quintuple Ballon d'Or devance ainsi Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

Est-ce un triomphe logique pour celui qui a été une nouvelle fois impressionnant sur le plan des statistiques mais qui n'a remporté qu'un seul trophée cette année : la avec le ? Virgil van Dijk, impérial avec et désigné meilleur joueur par l'UEFA, avait clairement son mot à dire. Du côté de CR7, le titre international décroché avec le (la Ligue des Nations) est un argument légitime, tout comme ses succès en club, du côté de la .

L'article continue ci-dessous

Sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter), nous vous avons demandé si pour vous ce prix The Best 2019 était une victoire logique et méritée pour Lionel Messi. Sur plus de 11 000 votants, vous avez été 59% à estimer que ce succès ne souffre d'aucune contestation.

Vainqueur hier soir du prix #TheBest pour l'année 2019, Lionel #Messi mérite-t-il selon vous cette récompense individuelle devant Virgil #VanDijk et Cristiano #Ronaldo ?



Dites-nous tout — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 24, 2019

"Il est unique et parfait"

Pour Amine, l'un de nos lecteurs sur Facebook, cette récompense individuelle ne souffre d'aucune contestation possible. "Sur le plan individuel le niveau de Messi et supérieur à Virgil ou Cristiano. Il est unique et parfait : buteur, technicien, incroyable sur les coups francs et les passes décisifs. Il fait tout dans le foot. Alors je crois que c'est le meilleur de tous les temps, pas seulement pour cette année."

Du côté de Kareem, on ne partage pas cet avis compte tenu des titres collectifs de Messi. "Non ! Le mec a coulé lors du match le plus important de la saison en et a été fantomatique en Copa America ! Il n'a gagné qu'un seul titre l'an passé et on lui donne ce prix pourr récompenser ses buts en ! Van Djik le méritait largement."

Lionel Messi mérite-t-il sa victoire au prix The Best ?