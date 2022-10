Lionel Messi donne de ses nouvelles à trois jours du PSG - Benfica

Lionel Messi a communiqué à Luis Campos son état de santé, à trois jours de la réception de Benfica en Ligue des Champions.

Lionel Messi n’est pas présent ce soir contre le Stade de Reims, mais c’est le seul match que l’attaquant argentin devrait rater. Le génie argentin vient de rassurer la direction du PSG concernant l’état de son mollet.

Messi rassure sur ses sensations

Le septuple Ballon d’Or avait été victime d’une légère contracture en fin de rencontre contre Benfica. C’est ce qu’il a contraint à sortir à la 80e minute, et donc à manquer son premier match de Ligue 1 cette saison. Son indisponibilité ne devrait cependant pas durer.

Messi a envoyé ce samedi un message à Luis Campos, le conseiller de football du PSG. Il lui a fait savoir que ses « sensations étaient bonnes ». Un message que le Portugais a ensuite montré à Olivier Tallaron, l’homme de terrain du Canal+.

De retour dans le onze face à Benfica ?

A moins d’une rechute, La Pulga devrait donc vite retrouver l’entrainement. Sa présence mardi au Parc des Princes pour la seconde manche du duel contre le Benfica est donc très probable. Une nouvelle qui doit réjouir Christophe Galtier.

Avant ce déplacement en terre champenoise, Messi était le joueur de champ du PSG le plus utilisé cette saison. Il a cumulé 1143 minutes (en 13 rencontres). Auteur de 8 buts et de 8 passes décisives, l’ancien barcelonais avait retrouvé sa meilleure forme et il s’en félicitait publiquement.

Contre Lisbonne, Paris pourrait prendre une option sur la qualification et même la première place de sa poule en Ligue des Champions. Pour cela, les champions de France devront l’emporter. Si Messi est d’attaque, leurs chances d’atteindre cet objectif n’en seront que plus grandes.