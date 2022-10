PSG : Messi forfait à Reims, Nuno Mendes absent trois semaines

Sortis touchés mercredi soir à Benfica, Lionel Messi et Nuno Mendes en savent plus sur la gravité de leurs blessures respectives.

Le marathon se poursuit pour le PSG, qui se déplace à Reims ce samedi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un court voyage que les hommes de Christophe Galtier devront effectuer sans plusieurs titulaires dont Lionel Messi et Nuno Mendes, blessés cette semaine à Benfica.

Messi de retour face à Benfica ?

Après avoir demandé à sortir, Lionel Messi a passé des examens pour une gêne au mollet qui le privera de ce match à Reims. Le club informe qu'un nouveau point sera fait dès dimanche pour savoir si l'Argentin peut être remis pour le match retour face à Benfica, dès mardi.

Pour Nuno Mendes, victime d'un pépin musculaire aux ischios-jambiers, l'absence sera plus longue. Le Portugais est attendu de retour à l'entraînement dans trois semaines.

Enfin Presnel Kimpembe et Renato Sanches ne sont pas non plus aptes pour ce week-end, même si le milieu de terrain de la Seleçao pourrait retrouver le groupe dès la semaine prochaine.

Mbappé va mieux après son angine

Souffrant d'un début d'angine, Kylian Mbappé ne suscite plus une grande inquiétude et va mieux, informe encore le club.

L'attaquant s'est entraîné en salle ce vendredi et sa participation au match en Champagne n'est pas remise en cause, comme l'a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse.

Une angine qui l'a tout de même obligé à annuler une opération prévue ce vendredi après-midi avec un de ses sponsors.