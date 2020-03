Lionel Messi enlève un record à Cristiano Ronaldo

En marquant ce samedi contre la Real Sociedad, Lionel Messi a doublé son rival de toujours en terme de buts marqués.

Même s’ils n’évoluent plus dans le même championnat, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo poursuivent leur duel à distance en pourchassant les mêmes objectifs individuels. Les deux génies se disputent notamment le record du plus grand nombre de buts inscrits dans les championnats majeurs européens.

Cette marque est désormais la seule propriété de l’attaquant argentin. Ce samedi, la Pulga a signé sa 438e réalisation dans le championnat espagnol. C’est une unité de plus que ce qu’a réussi le Portugais en PL, en et en .

Messi a atteint son total en seulement 474 parties, tandis que Ronaldo a eu besoin de 540 rencontres pour s’offrir 473 buts. Bien sûr, il n’est pas impossible que CR7 repasse devant l'Argentin rapidement. La étant de sortie dimanche contre l’Inter.

Pour être complet, notons que Messi compte désormais 19 buts cette saison avec le Barça en championnat. Il est le meilleur réalisateur de la , avec six buts de plus que Karim Benzema.