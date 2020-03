Barça – Real Sociedad (1-0), Messi et le Barça gagnent dans la douleur

Le FC Barcelone s’est relancé difficilement en Liga en battant la Real Sociedad (1-0). Lionel Messi a délivré les siens vers la fin sur pénalty.

Battu par le lors du Clasico la semaine dernière, le Barça avait l’obligation de se racheter ce samedi lors de la réception de la . Ça a été chose faite, mais avec beaucoup de peine. Toujours aussi amorphes offensivement, les Catalans ne l’ont emporté qu’à la faveur d’un pénalty transformé par Lionel Messi à dix minutes de la fin. Avec cette petite victoire, Barcelone repasse, pour au moins 24 heures, en tête de la .

La star barcelonaise n’a pas tremblé quand il a eu à transformer la sentence. L’exécution était parfaite et le but inscrit a grandement soulagé son équipe et tout le Camp Nou. Sans ce tournant, qui fut consécutif à une faute de main d’un joueur adverse, il n’est pas certain que les locaux s’en seraient sortis dans cette partie.

Un Barça longtemps impuissant

Les hommes de Setién ont eu le monopole du cuir mais ils ont loupé le coche aux avant-postes. En première période, et à l’exception d’un tir croisé de Martin Braithwate, ils n’ont guère inquiété le portier adverse. Titulaire surprise, le Danois aurait pu alors inscrire son premier but sous les couleurs des champions d’ (10e).

En seconde période, ce ne fut pas beaucoup mieux côté barcelonais. Parfaitement muselé par les Basques, Messi ne s’est créé qu’une seule opportunité dans le jeu (60e), tandis qu’Ivan Rakitic a manqué le cadre sur une frappe à ras de terre (65e). Gérard Piqué a aussi essayé de trouver la faille, mais sans plus de réussite (66e). Heureusement donc qu’il y a eu ce pénalty tombé du ciel pour égayer la très décevante copie livrée par les Blaugrana.

Pour la Real Sociedad, le dénouement est assez cruel. Les visiteurs ont fait plus que tenir tête à leurs opposants. Ils étaient même dans un temps fort quand ils se sont retrouvés menés au score, et le Suédois Alexander Isak n’était pas loin de débloquer la situation (15e). Ils repartent donc de Catalogne avec beaucoup de regrets.