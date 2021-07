L’Inter serait ouvert à l’idée de céder Romelu Lukaku mais pas pour n’importe quelle somme.

Contrairement à ce que l’on croyait, Romelu Lukaku n’est pas « intransférable ». En proie à des difficultés financières, son club de l’Inter Milan est disposé à le laisser partir pour peu qu’un club s’aligne sur le prix demandé. Et le prix en question est particulièrement élevé.

L'Inter est tenue de vendre cet été pour équilibre sa situation budgétaire. Achraf Hakimi a déjà été transféré au PSG pour 65M€ et des bruits ont laissé penser que Lukaku pourrait également partir. Ce n'est pas le cas. Ni le club, ni le joueur ne pensent à une séparation prématurée.

Selon le quotidien Tuttosport, les Nerazzurri cèderaient leur buteur vedette s’ils récupèrent une somme de 120M€. Si cela se concrétise, ça sera la cession la plus onéreuse de leur histoire. Mais on n’en est pas encore là.

Lukaku n’envisage pas de départ

L’Inter est donc ouvert à un départ de Lukaku, mais l’intéressé, lui, n’envisage pour l’instant pas un challenge ailleurs. L'agent de l’international belge a assuré que son client ne cherchait pas à changer de clubs cet été, alors que les spéculations faisant état d'un possible retour du joueur en Premier League se font de plus en plus pressantes. Chelsea et Manchester City rivaliseraient actuellement pour obtenir sa signature. Thomas Tuchel et Pep Guardiola sont tous les deux en quête d'un buteur actuellement, et il y a peu de joueurs aussi prolifiques dans ce registre que Lukaku.

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges possède également un vécu précieux en Angleterre à la suite de ses séjours à West Brom, Everton et Manchester United, avec plus de 100 buts inscrits dans l'élite anglaise. Il avait réussi outre-Manche, malgré un premier passage délicat du côté de Chelsea.

Federico Pastorello a déclaré à FCInterNews lorsqu'on lui a demandé si les champions d'Italie pouvaient être sereins : "Oui, bien sûr, bien sûr. Romelu est en vacances et je pense qu'il mérite des vacances comme ceux qu'il prend et il n'y a pas de problèmes."