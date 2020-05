"L'Inter a tout fait pour recruter Lionel Messi"

L'Inter Milan a formulé une offre colossale pour Lionel Messi par le passé, mais le stratège argentin a décliné cette approche.

L' a tenté de recruter Lionel Messi de Barcelone en 2008. C'est ce que vient de révéler l'ancien directeur technique des Nerazzurri, Marco Branca.

L'Argentin de 32 ans, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, avec notamment six Ballon d'Or à son palmarès, n'avait que 21 ans lorsque l'équipe lombarde a tenté de l'arracher à son nid catalan. Branca a fait savoir que l'Inter «a tout mis en œuvre» pour signer l'international argentin, lui offrant même de meilleures conditions salariales que celles qu'il n'avait au Camp Nou. "Oui, on a bougé pour lui mais Leo ne voulait pas quitter Barcelone", a révélé Branca dans une interview à Libero. "Il était très reconnaissant envers le club. Ça prouve que l'argent ne vient pas toujours en premier."

Dernièrement, l'ancien président intériste Massimo Moratti avait aussi évoqué le génie argentin, soulignant qu' "il est le rêve de tout le monde, mais il ne quittera pas Barcelone".

Branca a travaillé avec l'Inter après sa carrière de joueur de 2002 à février 2014, attirant notamment des stars telles que Diego Milito, Samuel Eto’o et Wesley Sneijder à San Siro. Deux ans après l'échec dans la tentative de faire signer la Pulga, l'Inter a remporté le triplé sous la direction de Jose Mourinho, écartant notamment le Barça de son chemin vers la gloire en . En finale de l'épreuve, les Lombards ont ensuite dominé le Bayern grâce à un doublé d'un autre Argentin, en la personne de Milito.