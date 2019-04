L'index de Performance de Ligue 1 - Pepe brille face PSG, Ajorque au sommet

L'attaquant de Lille et le joueur de Strasbourg ont animé notre classement lors du weekend.

L'attaquant de Ludovic Ajorque a fait mieux que la star de Nicolas Pepe pour accéder au titre de meilleur joueur de la 32e journée de , malgré le sensationnel succès lillois 5-1 face au .

Opta rassemble et analyse les performances de chaque joueur de et le note sur 100 dans un index de performance très performant.

Nanti d'un score de 96.7, Ajorque, qui après avoir été mis sur le banc en finale de a pu briller lors du 3-3 contre .

Le Racing est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec Lille, et Ajorque a montré la qualité offensive du RCS avec un doublé face aux Bretons. Véritable renard des surfaces, il a livré une prestation de qualité.

Si Ajorque a brillé, Pepe aussi s'est amusé face au PSG.

Tourmenteur de Juan Bernat lors du premier acte, il s'est également monré à son avantage lors du second, avec un but et deux passes décisives pour ses coéquipiers Gabriel et Jose Fonte.

Pepe a pu montrer qu'il était capable de briller fac aux meilleures équipes européennes dimanche grâce à sa prestation.

Jonathan Bamba, brillant lui aussi contre Paris, est 7e de notre classement cette semaine.

Des nouvelles de l'ancien joueur d' Mathieu Debuchy, désormais inspiré à Saint-Etienne.

L'ancien international français a marqué un doublé pour Les Verts lors de leur important succès 3-0 contre , son ancien club. Les deux buts ont été marqués suite à des corners.

Luiz Gustavo, de retour dans le onze titulaire de l'OM contre Nîmes, a marqué un joli but de loin pour un succès 2-0 des Phocéens.

Martin Terrier a lui marqué lors de chacun des 4 derniers matches de lui qui avait égalisé contre qui lui a permis de faire partie de notre top dix cette semaine.

L'article continue ci-dessous

Les deux buteur de lors du succès héraultais contre 2-1 , Ellyes Skhiri et Souleymane Camara, sont sixièmes et 8es respectivement, tandis que Jeff Reine-Adelaideest 10e avec son troisième but en deux matches.

Le PSG attendra sans doute mercredi pour être sacré contre Nantes, les Parisiens n'auront besoin que d'un petit point pour être sacrés.

Lille et Pepe, de leur côté, chercheront à enchaîner contre Toulouse histoire de poursuivre avec brio leur quête de .