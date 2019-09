L’impressionnante statistique de Klopp en C1 avec Liverpool

Jurgen Klopp affiche un bilan des plus séduisants à Anfield lors des sorties continentales.

Mercredi soir, se mesure au RB à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et, en dépit du revers concédé à en ouverture de la compétition (0-2), c’est un euphémisme de dire que les Reds partent favoris de cette empoignade.

Les Merseysiders ont l’expérience de leur côté puisque c’est leur 11e participation à cette épreuve (dans son nouveau format), tandis que pour les Autrichiens il s’agit de la toute première. Un véritable fossé entre les deux formations et qui est aussi conforté par les résultats exceptionnels qu’affiche le club anglais à domicile en Europe depuis qu’il est dirigé par Jurgen Klopp.

Klopp entraine les Reds depuis octobre 2005 et jusqu’ici, en trois campagnes européennes (deux en C1 et une autre en Europa League), il n’a toujours pas connu la défaite à Anfield. Il y a eu 19 rencontres et le bilan est de 15 victoires et 4 matches nuls.

L'article continue ci-dessous

L’excellent bilan est rehaussé par les trois finales de Coupes d’Europe consécutives disputées par les Merseysiders, si l’on excepte l’année 2016/17 où les Reds n’étaient concernés que par des compétitions domestiques.

Pour trouver la trace de la dernière défaite essuyée par une équipe de Klopp devant son public en Coupe d’Europe, il faut remonter à son passage au . C’était lors de l’exercice 2014/15 contre la (0-3, en 8es de finale). Alors, stop ou continue ?