Liverpool - Klopp : "Précieux de gagner les matches difficiles"

Liverpool a enchaîné un septième succès en autant de rencontres à Sheffield ce samedi (1-0). Pas le plus brillant dans le jeu.

Liverpool s'est difficilement imposé ce samedi sur la pelouse de Sheffield (1-0), mais poursuit son sans faute avec désormais sept succès en autant de rencontres de championnat. S'il est conscient que son équipe aurait pu faire mieux dans le jeu, Jürgen Klopp a salué la capacité de ses hommes à remporter un match difficile à l'extérieur face à une équipe compacte.

"Nous avons eu nos moments. Nous avons bien commencé. C'était vraiment difficile, nous n'avons pas accéléré dans les bons moments, a déclaré le technicien allemand après la rencontre. Nos joueurs de couloir n'avaient pas la bonne vitesse. Ils étaient tous impliqués en défense, nous n'avons pas trouvé l'espace. J'ai essayé de montrer aux gars à la mi-temps.

"Tout mon respect pour Sheffield, ils ont vraiment bien joué pendant 95 minutes. Mais nous avons quand même eu de grosses opportunités. Sheffield n'a pas eu de chance. Gagner les matches difficiles est particulièrement précieux, c'est sûr.

"Si Sheffield m'a impressionné ? J'ai vu trois matches d'eux. J'en sais autant que possible. Très impressionné. La façon dont ils jouent, dont ils se battent. Ils ont ce qu'il faut pour être un adversaire très difficile à jouer. Ils ont de très bons coup de pied arrêtés.

"Gagner huit fois 1-0 est plus important que gagner une fois 8-0 mais si vous m'en donnez la garantie, je prends les huit prochains matches. Nous sommes très critiques de nous-mêmes. Je l'ai déjà dit, est-ce normal que Sheffield se batte plus que nous ? Non, ça ne l'est pas. Chris [Wilder, entraîneur de Shelffield] a raison, nous pouvons mieux jouer. Je ne pense pas que nous ayons eu un jour sans."

Chris Wilder : "Je ne me soucie pas de la fierté, mais du résultat"

"Je ne me soucie pas de la fierté, mais du résultat , a pour sa part réagi le technicien du promu. a eu un jour sans et je pense que nous avons manqué une opportunité. Nous devons rester plus compacts sous la pression. Nous sommes satisfaits de notre mise en place mais leurs occasions sont venues de nos erreurs.

"Nous avons eu de bons moments dans le match mais nous n'en avons pas profité. Nous en avions suffisamment pour retirer quelque chose de ce match, mais nous n'avons pas saisi nos chances. Les points sont la chose la plus importante et nous n'avons pas pris les points que nous aurions mérité aujourd'hui."