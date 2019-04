Lille-PSG 5-1 - Tuchel, Mbappé, Pépé et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions de ce choc très animé entre Lille et le Paris Saint-Germain (5-1).

Thomas Tuchel (Canal+) : "Non, c'est trop facile de dire comme Mbappé qu'on a manqué de personnalité. On a controlé. On a fait un bon début de match, avec quatre buts, deux pour nous et deux hors-jeu. Eux, n'en ont pas eu. Et il y a eu l'occasion de Kehrer. Avec 10 joueurs, c'était compliqué. On a joué avec des joueurs malades, qui ne devaient pas jouer. Ce n'est pas possible d'avoir que 16 joueurs. Cette défaite montre autre chose. On a des manques à chaque fois. Au contraire, ce match montre notre mentalité, contrairement à ce que tout le monde pense. C'était trop, il y avait trop d'absents. Pour gagner ici, il nous aurait fallu plus de qualités. Vu les circonstances, on a fait un bon match. Moi, je dois protéger mes joueurs. A 10, c'était super dur. Gagner à ? Je ne pense pas qu'on va y gagner. Peut-être qu'on ira là-bas avec 13 joueurs. Le match de ce soir met en valeur tout ce qu'on a fait cette saison. Paris manque de joueurs ? Oui, il nous manque Lass Diarra et Adrien Rabiot. Tout le monde voit ça. Et je vais le dire au président. Personne ne disait rien car on gagnait. Maintenant, tout le monde doit refléchir".

Kylian Mbappé (attaquant du PSG, Canal +) : "C'était du box to box, ça allait d'un camp à l'autre. A certains moments on maitrisait, d'autres non. Après quand vous perdez… On va être champion, mais quand on perd faut perdre avec la manière. Il ne faut pas manquer de personnalité comme ça, prendre 3, 4, 5 buts c'est ça qui n'est pas normal. C'est une bonne équipe donc félicitations à eux. Il ont un beau public, un beau stade. Mais nous on doit jouer avec plus de personnalité. C'est un de nos défauts je pense, il va falloir vite corriger ça. Il ne faut pas aller chercher trop loin, on va nous parler de club, de je ne sais pas quoi… Le foot ça se joue sur un terrain. Aujourd'hui on a joué comme des débutants. Il faut se reconcentrer, il y a un match mercredi, mais je pense qu'il faut arrêter de perdre comme ça".

Nicolas Pépé (attaquant de , Canal +) : "C'est sûr que c'est superbe cette victoire face au qui est quasi assuré d'être champion. C'est une belle fête, c'est pas donné à tout le monde de mettre 5 buts au Paris Saint-Germain malgré qu'ils étaient à 10. On a procédé en contres, on a eu des opportunités on aurait pu en mettre plus, mais on ne va pas faire la fine bouche, on va fêter ça. On a encore un match contre . Il faut encore gagner 2 ou 3 matches pour assurer la place en . (…) C'est collectif, ce sont des ballons donnés qu'on arrive à concrétiser. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour nous. On a encore un gros match à faire contre . On va jouer chaque match comme une finale. Il reste 6 matches. On a un grand coach, à l'image de sa tactique qui a fonctionné ce soir. Au quotidien il est là pour nous, que ce soit footballistiquement ou en dehors du football, c'est un coach qui m'apporte aussi humainement".

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG) : "Il faut penser au match de mercredi, ça peut arriver. Le caractère ? On égalise puis on prend le 2-1, ensuite on a cherché à attaquer à 10 ce qui n'était pas facile parce que c'est une équipe forte en contre-attaques, ils vont très vite devant. On peut être plus intelligents, perdre le match comme l'a dit Kylian, mais pas avec ce score. Une forme de relâchement ? Je ne pense pas. On a fait un très grand parcours, on joue tous les matches pour gagner. On a joué contre une équipe qui a fait une très bonne saison cette année. En première mi-temps c'était un très bon match, on a eu des occasions, après avec le rouge et les blessures ça a été encore plus difficile".

Sabrina Belalmi, au Stade Pierre Mauroy