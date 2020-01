Lille-PSG (0-2) : oui, Neymar est bien le chef

Décrit comme "le chef" par un confrère cette semaine, Neymar, auteur d'un doublé dimanche à Lille (0-2), a confirmé qu'il était bien le patron.

Neymar (27 ans) marche sur l'eau en ce moment. Et le match à Lille (victoire 2-0) n'est pas venu freiner sa bonne dynamique. Auteur d'un doublé dimanche au Stade Pierre-Mauroy, le Brésilien a encore été le maître à jouer du . Une nouvelle prestation XL signée de l'ancien Barcelonais, qui confirme chaque minute un peu plus qu'il est l'homme fort du club de la capitale en ce début d'année 2020.

On peut même remonter plus loin dans le temps pour souligner l'état de forme et la métamorphose de Neymar. De mieux en mieux au fil des mois, le "Ney" est surtout monté en gamme depuis la large victoire en contre (5-0). C'était le 11 décembre. Une daté clé pour deux choses : le passage au 4-4-2 et la prise de pouvoir du n°10 parisien, décrit comme "le chef" par un confrère en zone mixte cette semaine à Reims.

Hommage à Kobe Bryant

Le descriptif peut paraître osé voire exagéré. Et pourtant, il n'est pas dénué de sens quand on observe de plus près l'influence de Neymar sur le jeu du PSG. Il semble déjà loin le temps où il était en bisbille avec le public. Aujourd'hui, l'attaquant a mis tout le monde dans sa poche et son attitude, quasi-irréprochable, paraît porter son équipe à un moment de l'année où il semblait maudit par les blessures ces dernières saisons.

Encore très à l'aise sur son côté gauche, Neymar a fait danser plus d'une fois la défense lilloise. Il a subi beaucoup de fautes (4) et s'est montré adroit devant le but adverse. Pour preuve, il n'a eu besoin que de deux tirs cadrés pour tromper Mike Maignan. La première fois, d'une merveille de frappe enroulée dans la lucarne (0-1, 28e). Et la seconde fois, sur un penalty chanceux après que le gardien lillois ait touché le ballon (0-2, 52e). L'occasion de rendre un bel hommage à la légende du basket Kobe Bryant, dont on a appris le décès dans un accident d'hélicoptère quelques minutes avant le coup d'envoi.

Quoi qu'il en soit, on est bien en train de voir le meilleur de Neymar ces temps-ci. Un régal. Rien d'autre. Un joueur aux qualités hors-norme qui a déjà été impliqué sur 101 buts depuis son arrivée au PSG, en 75 rencontres (66 buts, 35 passes décisives). Des chiffres plus que remarquables qu'il souhaitera sans aucun doute améliorer dans les prochaines semaines en évitant les couacs qui l'ont freiné ces dernières années. Et c'est tout ce qu'espère le PSG.

Benjamin Quarez, au Stade Pierre-Mauroy.