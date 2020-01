Lille-PSG (0-2) - Le PSG met fin à l'invincibilité des Dogues à domicile

Dans le sillage d'un très bon Neymar, le PSG s'est imposé au stade Pierre Mauroy contre Lille dans un match plaisant (0-2).

Le PSG a remporté le choc de cette 21e journée de dans le Nord face à une équipe de qui lui avait infligé un cinglant 5-1 en fin de saison dernière. Cette fois les joueurs de Thomas Tuchel ont dominé la rencontre et compté sur Neymar pour faire la différence.

Les Lillois, eux aussi alignés dans un ambitieux 4-4-2 étaient pourtant les premiers à se montrer dangereux, mais Keylor Navas était à la parade sur une frappe plein axe de Luis Araujo (9e).

Et c'est finalement sur une belle action collective que les visiteurs ouvraient le score. Di Maria était trouvé à gauche avant de centrer pour Neymar, lequel sollicitait le une-deux avec Verratti avant de déclencher une frappe enroulée dans la lucarne de Mike Maignan (28e). Un but qui marquait la montée en puissance de Parisiens une nouvelle fois dangereux dans la foulée après un une-deux entre Neymar et Mbappé, mais Gabriel contrait la tentative du Français (31e).

Devant à la pause, Paris voyait son capitaine Thiago Silva sortir pour une douleur au pubis, remplacé par Tanguy Kouassi. Et dès l'entame de la seconde période, une main de Reinildo, au duel avec Mbappé dans sa surface, offrait à Neymar le penalty du break (51e). Le Brésilien rendait hommage à Kobe Bryant, tragiquement décédé dans un accident d'hélicoptère, en effectuant le numéro 24 de la star du basket avec ses doigts. Un penalty contesté par les Nordistes pour une faute de Kouassi sur Ikoné au départ de l'action.

Neymar rend hommage à Kobe Bryant #24 #LOSCPSG



RIP Legend 🙏 pic.twitter.com/i5JbCNlMc9 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 26, 2020

Devant au score, Paris se montrait encore dangereux, notamment par l'intermédiaire de Mbappé, auteur d'une frappe enroulée de peu au-dessus de la lucarne de Mike Maignan (72e) puis qui butait sur le portier lillois seul face au but après un une-deux XXL avec Di Maria (88e). La réduction du score de Loïc Rémy était ensuite refusée pour hors-jeu (90e+2) et le score en restait là.

Avec cette victoire, les hommes de Thomas Tuchel profitent du match nul de Marseille contre Angers (0-0) pour accroître leur avance en tête du championnat.