Lille OSC – Les premiers mots d'Olivier Létang, nouveau PDG du club

Olivier Létang a été présenté officiellement ce lundi en tant que nouveau PDG du LOSC et a dévoilé son projet sportif.

Depuis le 18 décembre, le OSC est entré dans une nouvelle ère. Gérard Lopez a en effet revendu le club à la société Callisto Sporting SARL . Et c'est Olivier Létang, ancien directeur sportif du PSG et du , qui a été choisi pour en être le président-directeur général.

Ce lundi, au lendemain du match nul 0-0 contre le PSG qui permet au LOSC de conserver la tête de la Ligue 1 , Olivier Létang (48 ans) a donné une conférence de presse afin d'expliquer son projet.

En préambule, il a rendu hommage au jardinier du décédé dimanche et à Gérard Houllier, ancien entraîneur du PSG, de l'équipe de et de et qui nous a quittés le 14 décembre : « Je veux rendre d'abord hommage au jardinier décédé hier à Lorient. Je veux transmettre toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. Il y a également aujourd'hui une cérémonie d'adieu à un ami, Gérard Houllier. Quelqu'un de formidable, bienveillant. J'ai une pensée pour lui aujourd'hui, c'était un enfant du Nord. »

Létang veut abandonner le trading

Olivier Létang a ensuite exprimé son bonheur d'être à la tête du LOSC : « C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je me présente devant vous comme Président du LOSC. C'est une place forte du football français. Luchin est un des plus beaux lieux de vie de France. Il y a un effectif de qualité avec un des meilleurs entraîneurs de France. Lille est une belle ville avec un accueil très chaleureux. Il y a un stade de grande qualité avec un lieu de vie où il fait bon travailler. C'est un projet que je rejoins avec beaucoup de plaisir. »

Concernant le projet est sportif, il veut abandonner le principe du « trading » mais estime que le LOSC doit dégraisser : « Le club aurait été en état de cessation de paiement en janvier donc il y avait un problème de continuité dans les équipes du club. On n'est donc pas dans la situation ou l'envie de vendre un vendre quelconque joueur actuellement. Je suis président du club et non directeur sportif. Il y aura une cellule de recrutement à constituer. Ensuite, pour être totalement transparent, on a dit à la DNCG qu'on veut passer d'un trading très fort à un modèle plus classique. On a aujourd'hui 55 joueurs professionnels sous contrat, 38 ici et 17 en prêt. Pour moi, c'est trop. »

Le nouveau PDG du LOSC a par ailleurs annoncé la fin du contrat liant le club à la société de « scouting » de Luis Campos : « Scoutly était extérieur au club. Donc on n'utilisera plus cette structure. Le contrat va se terminer avec Luis Campos et sa société. Il y aura la constitution d'une nouvelle équipe. Marc Ingla reste au club en tant qu'administrateur car on a besoin de quelqu'un qui puisse faire la transition. »

Létang conforte Galtier

Autre aspect du volet sportif, la situation de l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier. Olivier Létang lui a immédiatement apporté sa confiance et envisage même une prolongation de son contrat : « Je suis très très heureux d'avoir Christophe Galtier au LOSC. Il a un contrat qui court jusqu'en 2022. On va en discuter dans les semaines qui viennent. La volonté, c'est qu'il continue. L'idée est d'avoir la meilleure organisation possible. On a parlé avec Christophe Galtier sur les choses qui marchaient, les choses à améliorer. On échange beaucoup. »

« L'idée c'est d'avoir la meilleure organisation possible et on parle avec Christophe des choses qui allaient bien et ce qu'il fallait améliorer autour de l'équipe. Christophe reste dans cette position de ne pas vouloir interagir avec les agents. Mon mode de fonctionnement c'est d'intégrer le coach dans le recrutement, d'avoir son ressenti, ses envies » , a-t-il ajouté.