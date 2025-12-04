Lille - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'affiche qui promet le plus de spectacle en ce début de saison. Ce vendredi soir, le stade Pierre-Mauroy accueille un duel explosif entre le LOSC et l'Olympique de Marseille, deux des meilleures attaques du championnat. Mais au-delà des buts, ce match a une saveur particulière pour un homme : Timothy Weah. L'international américain revient dans le Nord sous le maillot olympien, avec "beaucoup d'énergie et d'envie" pour défier le club qui l'a révélé en Ligue 1.

Deux machines à marquer face à face

Les chiffres donnent le vertige. Avec respectivement 35 et 28 buts inscrits, Marseille et Lille sont les équipes les plus prolifiques de France. Même le PSG ou le leader lensois n'ont pas fait aussi bien. Porté par un Mason Greenwood intenable (meilleur buteur du championnat) et un Pierre-Emerick Aubameyang décisif, l'OM reste sur cinq matchs consécutifs avec au moins un but à l'extérieur. De son côté, Lille, emmené par la révélation Hamza Igamane, a marqué lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. La poudre risque de parler.

Getty Images

L'OM doit apprendre à finir le travail

Si l'attaque flambe, la défense marseillaise inquiète par sa fébrilité dans les derniers instants. Le nul concédé face à Toulouse (2-2) dans les arrêts de jeu a laissé un goût amer à Roberto De Zerbi, frustré par le manque de maîtrise de son équipe. "On perd deux points, la première place du classement. Ça m'embête", a pesté le technicien italien. Pour espérer l'emporter dans le Nord, l'OM devra montrer plus de caractère sur 90 minutes.

Lille, solide à la maison mais diminué

Pour Lille, l'enjeu est de recoller au podium. Forts de leur solidité à domicile (39 points pris cette saison, seul l'OM a fait mieux avec 42 unités), les Dogues veulent profiter de ce choc pour revenir à hauteur de leur adversaire du soir. Mais Bruno Génésio devra composer avec des absences notables, notamment en défense, et la suspension de son milieu Ayyoub Bouaddi. Un défi de taille face à la furia offensive marseillaise.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Marseille ?

La rencontre entre Lille et Marseille sera à suivre ce vendredi 5 décembre 2025 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lille - Marseille

La rencontre entre Lille et Marseille aura lieu ce vendredi 5 décembre à partir de 21h00, heure française, au Stade Pierre Mauroy de Lille.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lille

Le LOSC aborde ce choc face à l’OM avec plusieurs incertitudes importantes. Olivier Giroud et Aissa Mandi restent très incertains après avoir manqué la préparation de la semaine, tandis que Bruno Genesio sera privé d’Ayyoub Bouaddi, suspendu après son rouge contre Le Havre. Ousmane Touré demeure forfait en raison d’une rupture du ligament croisé, et le gardien Marc-Aurèle Caillard reste éloigné des terrains pour soigner une blessure au coude.

En revanche, Hamza Igamane arrive lancé : son but décisif dans les dernières minutes a offert trois points précieux aux Dogues malgré l’infériorité numérique, confirmant sa montée en puissance. Berke Özer, auteur de six parades lors du dernier match, devrait de nouveau tenir les cages après avoir signé sa quatrième clean sheet de la saison.

Infos sur l'équipe de l'OM

Marseille devrait encore composer avec plusieurs absences majeures à Lille. Facundo Medina (cheville), Amine Gouiri (dos) et Hamed Junior Traoré (cuisse) restent indisponibles, tandis que Michael Murillo revient à peine d'une blessure et pourrait donc ne pas débuter. Dans ce contexte, Roberto De Zerbi alignera son onze le plus compétitif, avec une interrogation persistante au milieu : qui pour accompagner Höjbjerg et Vermeeren ? Les profils d’O’Riley, Nadir, Bakola ou Gomes sont tous envisageables en fonction du plan de jeu. Devant, aucune surprise : Greenwood, Paixão et Aubameyang formeront le trio offensif. En défense, RDZ devra trancher entre Pavard, Aguerd et Balerdi, avec seulement deux places disponibles dans l’axe.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement